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Корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР
Корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР - 29.08.2024, ПРАЙМ
Корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР
Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР. На его борту — более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T19:19+0300
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КАЛИНИНГРАД, 29 авг — ПРАЙМ. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР. На его борту — более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба флота. Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", который участвует в дальнем морском походе для прохождения морской практики курсантами военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, прибыл в порт Кейптаун в Южно-Африканской Республике. Это неофициальный визит.Во время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и провизии, а также проведёт технический осмотр корабля. В порту балтийские моряки и курсанты встретятся с военными моряками из ЮАР. Для них будут организованы экскурсионные поездки по историческим достопримечательностям второго по численности населения города этой страны.Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле. Учебный корабль Балтийского флота отправился в дальний морской поход, чтобы курсанты военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации могли пройти практику. Во время плавания будущие военно-морские офицеры будут выполнять учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. Всего в походе принимают участие более 300 курсантов.
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россия, юар
Корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР
Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР
КАЛИНИНГРАД, 29 авг — ПРАЙМ. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР. На его борту — более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба флота.
Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", который участвует в дальнем морском походе для прохождения морской практики курсантами военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, прибыл в порт Кейптаун в Южно-Африканской Республике. Это неофициальный визит.
Во время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и провизии, а также проведёт технический осмотр корабля. В порту балтийские моряки и курсанты встретятся с военными моряками из ЮАР. Для них будут организованы экскурсионные поездки по историческим достопримечательностям второго по численности населения города этой страны.
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны
Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле.
Учебный корабль Балтийского флота отправился в дальний морской поход, чтобы курсанты военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации могли пройти практику. Во время плавания будущие военно-морские офицеры будут выполнять учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. Всего в походе принимают участие более 300 курсантов.