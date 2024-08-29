https://1prime.ru/20240829/kosmos-851190867.html

В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе

В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе - 29.08.2024, ПРАЙМ

В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе

В ближайшее время Соединенные Штаты не планируют обсуждать с Россией вопросы безопасности в космосе. Об этом сообщил глава Космического командования... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T05:51+0300

2024-08-29T05:51+0300

2024-08-29T05:51+0300

россия

сша

космос

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. В ближайшее время Соединенные Штаты не планируют обсуждать с Россией вопросы безопасности в космосе. Об этом сообщил глава Космического командования американских ВС Стивен Уайтинг. "У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - заявил он на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Ранее западные СМИ писали, что представители администрации американского президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией и своими союзниками. Переговоры преследовали цель не допустить размещение Москвой оружия в космическом пространстве. Сообщалось, что Китай и Индия являлись посредниками этих переговоров.

https://1prime.ru/20240704/kosmos-849767092.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, космос