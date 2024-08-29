https://1prime.ru/20240829/kosmos-851190867.html
В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе
В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе
В ближайшее время Соединенные Штаты не планируют обсуждать с Россией вопросы безопасности в космосе. Об этом сообщил глава Космического командования... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T05:51+0300
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ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. В ближайшее время Соединенные Штаты не планируют обсуждать с Россией вопросы безопасности в космосе. Об этом сообщил глава Космического командования американских ВС Стивен Уайтинг. "У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - заявил он на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Ранее западные СМИ писали, что представители администрации американского президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией и своими союзниками. Переговоры преследовали цель не допустить размещение Москвой оружия в космическом пространстве. Сообщалось, что Китай и Индия являлись посредниками этих переговоров.
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россия, сша, космос
В США оценили вероятность переговоров с Россией по безопасности в космосе
Уайтинг: США пока не планируют контакты с Россией по безопасности в космосе
ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. В ближайшее время Соединенные Штаты не планируют обсуждать с Россией вопросы безопасности в космосе. Об этом сообщил глава Космического командования американских ВС Стивен Уайтинг.
"У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - заявил он на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.
Ранее западные СМИ писали, что представители администрации американского президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией и своими союзниками. Переговоры преследовали цель не допустить размещение Москвой оружия в космическом пространстве. Сообщалось, что Китай и Индия являлись посредниками этих переговоров.
Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе