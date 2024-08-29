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ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса

ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса - 29.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса

Вероятность реализации глобального финансового кризиса все еще есть, его пик может прийтись на середину будущего года, говорится в опубликованном Банком России... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:58+0300

2024-08-29T12:58+0300

2024-08-29T12:58+0300

банк россии

финансовый кризис

глобальный экономический кризис

денежно-кредитная политика

учетная ставка

финансовые рынки

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вероятность реализации глобального финансового кризиса все еще есть, его пик может прийтись на середину будущего года, говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". "Произошедшее в 2022–2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран", - говорится там. Высокий уровень учётных ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран приведут к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, приводит Центробанк один из возможных сценариев развития событий. "В рамках сценария кризисные явления начинают проявляться в первом квартале 2025 года, достигая своего пика во втором-третьем кварталах 2025 года. Центральные банки реагируют на кризис понижением своих ставок", - отмечается в документе.

https://1prime.ru/20240829/peregrev-851198869.html

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финансовый кризис, глобальный экономический кризис, денежно-кредитная политика, учетная ставка, финансовые рынки