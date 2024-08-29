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ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса - 29.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса
ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса
Вероятность реализации глобального финансового кризиса все еще есть, его пик может прийтись на середину будущего года, говорится в опубликованном Банком России... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:58+0300
2024-08-29T12:58+0300
банк россии
финансовый кризис
глобальный экономический кризис
денежно-кредитная политика
учетная ставка
финансовые рынки
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вероятность реализации глобального финансового кризиса все еще есть, его пик может прийтись на середину будущего года, говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". "Произошедшее в 2022–2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран", - говорится там. Высокий уровень учётных ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран приведут к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, приводит Центробанк один из возможных сценариев развития событий. "В рамках сценария кризисные явления начинают проявляться в первом квартале 2025 года, достигая своего пика во втором-третьем кварталах 2025 года. Центральные банки реагируют на кризис понижением своих ставок", - отмечается в документе.
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финансовый кризис, глобальный экономический кризис, денежно-кредитная политика, учетная ставка, финансовые рынки
Банк России, финансовый кризис, глобальный экономический кризис, денежно-кредитная политика, учетная ставка, финансовые рынки
12:58 29.08.2024
 
ЦБ допустил вероятность глобального финансового кризиса

ЦБ: пик глобального финансового кризиса может прийтись на середину 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вероятность реализации глобального финансового кризиса все еще есть, его пик может прийтись на середину будущего года, говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики".
"Произошедшее в 2022–2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран", - говорится там.
Высокий уровень учётных ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран приведут к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, приводит Центробанк один из возможных сценариев развития событий.
"В рамках сценария кризисные явления начинают проявляться в первом квартале 2025 года, достигая своего пика во втором-третьем кварталах 2025 года. Центральные банки реагируют на кризис понижением своих ставок", - отмечается в документе.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
ЦБ спрогнозировал постепенное снижение перегрева экономики России
12:12
 
Банк Россиифинансовый кризисглобальный экономический кризисденежно-кредитная политикаучетная ставкафинансовые рынки
 
 
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