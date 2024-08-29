https://1prime.ru/20240829/krokus-851197229.html

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - 29.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

В деле о террористическом акте в подмосковском "Крокус Сити Холле" появилось пятеро новых фигурантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:17+0300

2024-08-29T11:17+0300

2024-08-29T11:20+0300

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В деле о террористическом акте в подмосковском "Крокус Сити Холле" появилось пятеро новых фигурантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда.Отмечается, что фигурантами являются выходцы из Центральной Азии, Гадоев Ш.Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Срок их задержания продлен до 1 декабря. В инстанции рассказали, что подозреваемые были арестованы в Москве, Екатеринбурге и Омске. Федеральная служба безопасности России установила, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и переводил деньги его исполнителей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://1prime.ru/20240823/krokus-851073825.html

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россия, крокус сити холл, теракт