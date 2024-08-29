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Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
В деле о террористическом акте в подмосковском "Крокус Сити Холле" появилось пятеро новых фигурантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:17+0300
2024-08-29T11:20+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В деле о террористическом акте в подмосковском "Крокус Сити Холле" появилось пятеро новых фигурантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда.Отмечается, что фигурантами являются выходцы из Центральной Азии, Гадоев Ш.Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Срок их задержания продлен до 1 декабря. В инстанции рассказали, что подозреваемые были арестованы в Москве, Екатеринбурге и Омске. Федеральная служба безопасности России установила, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и переводил деньги его исполнителей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
11:17 29.08.2024 (обновлено: 11:20 29.08.2024)
 
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

Суд: пятеро новых фигурантов появились в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В деле о террористическом акте в подмосковском "Крокус Сити Холле" появилось пятеро новых фигурантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Отмечается, что фигурантами являются выходцы из Центральной Азии, Гадоев Ш.Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Срок их задержания продлен до 1 декабря.
В инстанции рассказали, что подозреваемые были арестованы в Москве, Екатеринбурге и Омске. Федеральная служба безопасности России установила, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и переводил деньги его исполнителей.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
23 августа, 05:41
 
РОССИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
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