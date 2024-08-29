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В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине
Министерство обороны США не подтвердило РИА Новости информацию о первом крушении на Украине американского истребителя F-16. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T19:02+0300
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вооружения
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США не подтвердило РИА Новости информацию о первом крушении на Украине американского истребителя F-16.Ранее в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине потерпел крушение один из истребителей F-16, предоставленных западными странами. Причиной аварии стала ошибка пилота."Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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сша, пентагон, f-16
Вооружения, США, Пентагон, F-16
19:02 29.08.2024
 
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине

МО США отказалось подтверждать первое крушение истребителя F-16 на Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США не подтвердило РИА Новости информацию о первом крушении на Украине американского истребителя F-16.
Ранее в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине потерпел крушение один из истребителей F-16, предоставленных западными странами. Причиной аварии стала ошибка пилота.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине
18:47
"Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
 
ВооруженияСШАПентагонF-16
 
 
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