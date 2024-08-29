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"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16
"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16
Западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16, вместо того чтобы признать правду., заявил немецкий журналист... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T23:34+0300
2024-08-29T23:34+0300
2024-08-29T23:35+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16, вместо того чтобы признать правду., заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Репке написал, что западные СМИ, вместо признания случившегося, распространили "альтернативную правду" относительно крушения F-16 ВСУ.По информации журналиста, несколько источников подтвердили, что самолёт, предоставленный США, был сбит американским комплексом ПВО. Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского лётчика, который проходил обучение на этом самолёте. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.
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Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СМИ, крушение, F-16
"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16
Репке: западные СМИ лгали о крушении F-16 на Украине
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16, вместо того чтобы признать правду., заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
Репке написал, что западные СМИ, вместо признания случившегося, распространили "альтернативную правду" относительно крушения F-16 ВСУ.
По информации журналиста, несколько источников подтвердили, что самолёт, предоставленный США, был сбит американским комплексом ПВО.
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского лётчика, который проходил обучение на этом самолёте. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.