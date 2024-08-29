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В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США

В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США - 29.08.2024, ПРАЙМ

В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США

В Москве серьезно озабочены проводимым Вашингтоном эскалационным курсом, Россия призывает Белый дом более ответственно отнестись к потенциальному развитию... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:43+0300

2024-08-29T17:43+0300

2024-08-29T17:43+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В Москве серьезно озабочены проводимым Вашингтоном эскалационным курсом, Россия призывает Белый дом более ответственно отнестись к потенциальному развитию событий, которое может иметь непредсказуемые последствия, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналистами. "Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь", - подчеркнул представитель министерства иностранных дел России. Он также дополнил, что американский экс-президент Дональд Трамп, несмотря на громкие высказывания относительно быстрого разрешения конфликта под его руководством, сделал большой вклад в его эскалацию в рамках своего президентства. Именно Трамп, по мнению Рябкова, поспособствовал расшатыванию системы международной безопасности.

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сергей рябков, мид рф, сша, дональд трамп, безопасность, украина, сво