https://1prime.ru/20240829/kurs-851210485.html
В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США
В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США - 29.08.2024, ПРАЙМ
В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США
В Москве серьезно озабочены проводимым Вашингтоном эскалационным курсом, Россия призывает Белый дом более ответственно отнестись к потенциальному развитию... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:43+0300
2024-08-29T17:43+0300
2024-08-29T17:43+0300
политика
сергей рябков
мид рф
сша
дональд трамп
безопасность
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В Москве серьезно озабочены проводимым Вашингтоном эскалационным курсом, Россия призывает Белый дом более ответственно отнестись к потенциальному развитию событий, которое может иметь непредсказуемые последствия, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналистами. "Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь", - подчеркнул представитель министерства иностранных дел России. Он также дополнил, что американский экс-президент Дональд Трамп, несмотря на громкие высказывания относительно быстрого разрешения конфликта под его руководством, сделал большой вклад в его эскалацию в рамках своего президентства. Именно Трамп, по мнению Рябкова, поспособствовал расшатыванию системы международной безопасности.
https://1prime.ru/20240829/ugroza-851210124.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed7c77708249e283a4b3bdce8ee10fbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, мид рф, сша, дональд трамп, безопасность, украина, сво
Политика, Сергей Рябков, МИД РФ, США, Дональд Трамп, безопасность, УКРАИНА, СВО
В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США
Рябков: РФ глубоко озабочена безостановочным эскалационным курсом США
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В Москве серьезно озабочены проводимым Вашингтоном эскалационным курсом, Россия призывает Белый дом более ответственно отнестись к потенциальному развитию событий, которое может иметь непредсказуемые последствия, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналистами.
"Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь", - подчеркнул представитель министерства иностранных дел России.
Он также дополнил, что американский экс-президент Дональд Трамп, несмотря на громкие высказывания относительно быстрого разрешения конфликта под его руководством, сделал большой вклад в его эскалацию в рамках своего президентства. Именно Трамп, по мнению Рябкова, поспособствовал расшатыванию системы международной безопасности.
США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину