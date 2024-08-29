https://1prime.ru/20240829/lukashenko-851198971.html

Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать

Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать - 29.08.2024, ПРАЙМ

Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать

Белорусским военным не давались приказы выходить за границы государства, подчеркнул глава Белоруссии Александр Лукашенко. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:27+0300

александр лукашенко

белоруссия

украина

армия

граница

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МИНСК, 29 авг - ПРАЙМ. Белорусским военным не давались приказы выходить за границы государства, подчеркнул глава Белоруссии Александр Лукашенко."Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - заявил президент. Его слова приводит белорусское агентство Белта.Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств очередным хамским заявлением. Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.

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белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, украина, армия, граница