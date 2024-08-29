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Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать
Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать - 29.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать
Белорусским военным не давались приказы выходить за границы государства, подчеркнул глава Белоруссии Александр Лукашенко. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:17+0300
2024-08-29T12:27+0300
александр лукашенко
белоруссия
украина
армия
граница
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МИНСК, 29 авг - ПРАЙМ. Белорусским военным не давались приказы выходить за границы государства, подчеркнул глава Белоруссии Александр Лукашенко."Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - заявил президент. Его слова приводит белорусское агентство Белта.Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств очередным хамским заявлением. Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.
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александр лукашенко, белоруссия, украина, армия, граница
Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, армия, граница
12:17 29.08.2024 (обновлено: 12:27 29.08.2024)
 
Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать

Лукашенко: никаких приказов идти воевать за пределы Белоруссии не было и не будет

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МИНСК, 29 авг - ПРАЙМ. Белорусским военным не давались приказы выходить за границы государства, подчеркнул глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - заявил президент. Его слова приводит белорусское агентство Белта.
Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств очередным хамским заявлением. Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России
10:12
 
Александр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯУКРАИНАармияграница
 
 
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