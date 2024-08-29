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Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе - 29.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240829/makarony-851202162.html
Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе
Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе - 29.08.2024, ПРАЙМ
Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе
За семь месяцев 2024 года экспорт макаронных изделий из России вырос на 20%, и ожидается, что в ближайшие несколько лет этот тренд будет продолжаться, передает... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:41+0300
2024-08-29T13:56+0300
экономика
россия
пшеница
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев 2024 года экспорт макаронных изделий из России вырос на 20%, и ожидается, что в ближайшие несколько лет этот тренд будет продолжаться, передает издание "Взгляд".Согласно газете, в мировом масштабе позиции России пока невысоки, но страна стремится увеличить свою долю. В настоящее время мировыми лидерами по экспорту являются Италия, Турция и Китай."Макаронные изделия в разы дороже пшеницы, используемой при их производстве. Для России подобное соотношение составляет 2,5 раза, а для ведущих экспортеров пшеницы – 4,4 раза. Такой разрыв в ценах – еще одно подтверждение потенциала роста российского экспорта", - таким мнением с изданием поделился Денис Терновский, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии.Кроме того, будучи крупнейшим экспортером пшеницы, Россия наращивает и экспорт производных продуктов. Так, помимо макаронных изделий, Россия успешно экспортирует муку, и поставки здесь растут уже четыре года подряд. Основные импортеры российской муки - Афганистан, Китай и Ирак. Прогнозируется, что к 2030 году экспорт муки может вырасти до 1,7 млн тонн.В издании заключили, что наращивание экспорта муки и макаронных изделий сложнее, чем экспорт зерна, из-за конкурентного характера этих рынков и высокой стоимости транспортировки готовой продукции.
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россия, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Пшеница
13:41 29.08.2024 (обновлено: 13:56 29.08.2024)
 
Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе

"Взгляд": Россия бросила вызов Италии, наращивая экспорт макаронных изделий

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев 2024 года экспорт макаронных изделий из России вырос на 20%, и ожидается, что в ближайшие несколько лет этот тренд будет продолжаться, передает издание "Взгляд".
Согласно газете, в мировом масштабе позиции России пока невысоки, но страна стремится увеличить свою долю. В настоящее время мировыми лидерами по экспорту являются Италия, Турция и Китай.
"Макаронные изделия в разы дороже пшеницы, используемой при их производстве. Для России подобное соотношение составляет 2,5 раза, а для ведущих экспортеров пшеницы – 4,4 раза. Такой разрыв в ценах – еще одно подтверждение потенциала роста российского экспорта", - таким мнением с изданием поделился Денис Терновский, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии.
Кроме того, будучи крупнейшим экспортером пшеницы, Россия наращивает и экспорт производных продуктов. Так, помимо макаронных изделий, Россия успешно экспортирует муку, и поставки здесь растут уже четыре года подряд. Основные импортеры российской муки - Афганистан, Китай и Ирак. Прогнозируется, что к 2030 году экспорт муки может вырасти до 1,7 млн тонн.
В издании заключили, что наращивание экспорта муки и макаронных изделий сложнее, чем экспорт зерна, из-за конкурентного характера этих рынков и высокой стоимости транспортировки готовой продукции.
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