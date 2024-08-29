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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - 29.08.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг РФ предложило ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T23:11+0300
2024-08-29T23:11+0300
минпромторг
игрушки
маркировка
маркировка товаров
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложило ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку средствами идентификации для некоторых видов детских товаров. Согласно плану, с 1 марта 2025 года участники рынка детских игрушек должны будут зарегистрироваться в системе маркировки. А с 1 июня 2025 года на продукцию, которая поступает в оборот, необходимо будет наносить специальные идентификационные метки. Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года до 1 декабря 2024 года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В рамках этого эксперимента производители, импортёры и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, могут опробовать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать процедуры взаимодействия между участниками оборота и системой маркировки.Ранее правительство РФ объявило о проведении эксперимента, который будет охватывать товары для детей в возрасте до 14 лет. К таким товарам относятся самокаты, игрушечные автомобили, коляски и куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, а также столы для игры в бильярд и пинбол.
https://1prime.ru/20240828/pischevaya-produktsiya-851174789.html
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минпромторг, игрушки, маркировка, маркировка товаров
Минпромторг, игрушки, маркировка, маркировка товаров
23:11 29.08.2024
 
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек

Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта

© РИА Новости . Евгений БиятовОткрытие "Центрального детского магазина на Лубянке"
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложило ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства.
Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку средствами идентификации для некоторых видов детских товаров.
Согласно плану, с 1 марта 2025 года участники рынка детских игрушек должны будут зарегистрироваться в системе маркировки. А с 1 июня 2025 года на продукцию, которая поступает в оборот, необходимо будет наносить специальные идентификационные метки.
Роспотребнадзор
В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию
28 августа, 13:12
Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года до 1 декабря 2024 года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В рамках этого эксперимента производители, импортёры и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, могут опробовать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать процедуры взаимодействия между участниками оборота и системой маркировки.
Ранее правительство РФ объявило о проведении эксперимента, который будет охватывать товары для детей в возрасте до 14 лет. К таким товарам относятся самокаты, игрушечные автомобили, коляски и куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, а также столы для игры в бильярд и пинбол.
 
Минпромторгигрушкимаркировкамаркировка товаров
 
 
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