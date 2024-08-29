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Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине
Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине - 29.08.2024, ПРАЙМ
Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине
Многие жители Аргентины недовольны политикой президента государства Хавьера Милея. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T05:58+0300
2024-08-29T05:58+0300
политика
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Многие жители Аргентины недовольны политикой президента государства Хавьера Милея. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.В этой связи он добавил, что в таких условиях вероятность переизбрания Милея на новый срок крайне мала. По его словам, президент не только не смог изменить ситуацию в стране, но и навредил рабочему классу и аргентинской промышленности."Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства.В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Позднее нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.
https://1prime.ru/20240523/argentina-848425478.html
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аргентина, хавьер милей
Политика, АРГЕНТИНА, Хавьер Милей
05:58 29.08.2024
 
Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине

Мэр Ландеты Браво: многих аргентинцев разочаровала политика президента Милея

CC BY-SA 2.0 / Ilan Berkenwald / Javier MileiПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Ilan Berkenwald / Javier Milei
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Многие жители Аргентины недовольны политикой президента государства Хавьера Милея. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.
В этой связи он добавил, что в таких условиях вероятность переизбрания Милея на новый срок крайне мала. По его словам, президент не только не смог изменить ситуацию в стране, но и навредил рабочему классу и аргентинской промышленности.
"Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства.
В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Позднее нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.
Президент Аргентины Хавьер Милей - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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ПолитикаАРГЕНТИНАХавьер Милей
 
 
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