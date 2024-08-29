https://1prime.ru/20240829/miley-851190977.html

Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине

Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине - 29.08.2024, ПРАЙМ

Многие недовольны политикой Милея, заявили в Аргентине

Многие жители Аргентины недовольны политикой президента государства Хавьера Милея. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T05:58+0300

2024-08-29T05:58+0300

2024-08-29T05:58+0300

политика

аргентина

хавьер милей

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/11/842311111_0:0:1456:819_1920x0_80_0_0_097ad9e73b6ef884c8590055576bf8af.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Многие жители Аргентины недовольны политикой президента государства Хавьера Милея. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.В этой связи он добавил, что в таких условиях вероятность переизбрания Милея на новый срок крайне мала. По его словам, президент не только не смог изменить ситуацию в стране, но и навредил рабочему классу и аргентинской промышленности."Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства.В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Позднее нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.

https://1prime.ru/20240523/argentina-848425478.html

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аргентина, хавьер милей