Индекс Мосбиржи попытается удержать позиции выше 2 700 пунктов

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 77,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии за август и ВВП США за второй квартал. Также инвесторы обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу незавершенных продаж на рынке жилья в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, закончив сессию в районе 2 700 пунктов. Сегодня на старте торов ожидаем консолидации российского рынка у уровней предыдущего закрытия. В отсутствии существенных поводов для направленного движения российские акции могут перейти в боковое движение, а рынок попытается удержать позиции над отметкой 2 700 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшей поддержкой. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, индекс Мосбиржи может вновь предпринять попытку отступления под нижнюю границу диапазона 2 700 – 2 800 пунктов, в границах которого ожидаем консолидации нашего рынка в ближайшее время в рамках базового сценария.На валютной секции Московской биржи пара юань/рубль в среду прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в китайской валюте. Ухудшение ситуации в ценах на нефть, наблюдавшееся в последнее время, и прохождение пика налоговых выплат, что снижает поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, будут способствовать дальнейшему подъему юаня и его возвращению в район 12 рублей.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 77,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии за август и ВВП США за второй квартал. Также инвесторы обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу незавершенных продаж на рынке жилья в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, закончив сессию в районе 2 700 пунктов. Сегодня на старте торов ожидаем консолидации российского рынка у уровней предыдущего закрытия. В отсутствии существенных поводов для направленного движения российские акции могут перейти в боковое движение, а рынок попытается удержать позиции над отметкой 2 700 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшей поддержкой. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, индекс Мосбиржи может вновь предпринять попытку отступления под нижнюю границу диапазона 2 700 – 2 800 пунктов, в границах которого ожидаем консолидации нашего рынка в ближайшее время в рамках базового сценария.
На валютной секции Московской биржи пара юань/рубль в среду прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в китайской валюте. Ухудшение ситуации в ценах на нефть, наблюдавшееся в последнее время, и прохождение пика налоговых выплат, что снижает поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, будут способствовать дальнейшему подъему юаня и его возвращению в район 12 рублей.
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