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Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве - 29.08.2024, ПРАЙМ
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, рассказала официальный представитель СК РФ | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:29+0300
2024-08-29T13:29+0300
2024-08-29T13:33+0300
россия
мошенничество
неправомерное обогащение
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Так, следствие выяснило, что в собственности у подозреваемого и его семьи находится большое количество объектов недвижимости, совокупная стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Законность приобретение проверяется специалистами."В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края", - сказала представитель СК.Сообщается, что Попов проводил все ремонтные работы, а также приобретал материальные ценности за счет парка "Патриот". "Через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их", - подчеркнули в СК.В соучастии в незаконном обогащении также получили обвинения директор парка Вячеслав Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они уже привлечены к уголовной ответственности."После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - заключила Петренко.Решение о наказании экс-замминистра будет принято судом в ближайшее время. Попову грозит до десяти лет лишения свободы.
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россия, мошенничество, неправомерное обогащение
РОССИЯ, мошенничество, неправомерное обогащение
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
СК РФ: экс-замглавы МО РФ Попова владеет недвижимостью стоимостью 500 млн рублей
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Так, следствие выяснило, что в собственности у подозреваемого и его семьи находится большое количество объектов недвижимости, совокупная стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Законность приобретение проверяется специалистами.
"В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края", - сказала представитель СК.
Сообщается, что Попов проводил все ремонтные работы, а также приобретал материальные ценности за счет парка "Патриот".
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"Через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их", - подчеркнули в СК.
В соучастии в незаконном обогащении также получили обвинения директор парка Вячеслав Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они уже привлечены к уголовной ответственности.
"После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - заключила Петренко.
Решение о наказании экс-замминистра будет принято судом в ближайшее время. Попову грозит до десяти лет лишения свободы.