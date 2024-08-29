https://1prime.ru/20240829/nato-851208247.html

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

В сентябре 2024 года НАТО откроет офис с единственным сотрудником в Женеве для укрепления связей с международными организациями. Об этом агентству РИА Новости... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:32+0300

2024-08-29T16:32+0300

2024-08-29T16:32+0300

политика

нато

швейцария

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В сентябре 2024 года НАТО откроет офис с единственным сотрудником в Женеве для укрепления связей с международными организациями. Об этом агентству РИА Новости рассказала официальный представитель Женевского центра политики безопасности (GCSP) Анн-Каролина Писси Мартель."Как было известно, НАТО собирается открыть в Женеве офис для укрепления связи с международными организациями. Этот офис с одним сотрудником сначала будет размещен в GCSP и начнет работу в сентябре 2024 года", - отметила собеседница агентства.Швейцария, хотя и не является членом ЕС или НАТО, в 2022 году присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительные суммы активов.Банк Credit Suisse в свою очередь заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков. Швейцарское правительство также заявило, что заморожены активы российского Центробанка на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков.

https://1prime.ru/20240829/nato-851200358.html

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нато, швейцария