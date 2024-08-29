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В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником
В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником
В сентябре 2024 года НАТО откроет офис с единственным сотрудником в Женеве для укрепления связей с международными организациями. Об этом агентству РИА Новости... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:32+0300
2024-08-29T16:32+0300
политика
нато
швейцария
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В сентябре 2024 года НАТО откроет офис с единственным сотрудником в Женеве для укрепления связей с международными организациями. Об этом агентству РИА Новости рассказала официальный представитель Женевского центра политики безопасности (GCSP) Анн-Каролина Писси Мартель."Как было известно, НАТО собирается открыть в Женеве офис для укрепления связи с международными организациями. Этот офис с одним сотрудником сначала будет размещен в GCSP и начнет работу в сентябре 2024 года", - отметила собеседница агентства.Швейцария, хотя и не является членом ЕС или НАТО, в 2022 году присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительные суммы активов.Банк Credit Suisse в свою очередь заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков. Швейцарское правительство также заявило, что заморожены активы российского Центробанка на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков.
https://1prime.ru/20240829/nato-851200358.html
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нато, швейцария
Политика, НАТО, ШВЕЙЦАРИЯ
16:32 29.08.2024
 
В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

Мартель: офис НАТО в Женеве откроется в сентябре, в нем будет один сотрудник

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В сентябре 2024 года НАТО откроет офис с единственным сотрудником в Женеве для укрепления связей с международными организациями. Об этом агентству РИА Новости рассказала официальный представитель Женевского центра политики безопасности (GCSP) Анн-Каролина Писси Мартель.
"Как было известно, НАТО собирается открыть в Женеве офис для укрепления связи с международными организациями. Этот офис с одним сотрудником сначала будет размещен в GCSP и начнет работу в сентябре 2024 года", - отметила собеседница агентства.
Швейцария, хотя и не является членом ЕС или НАТО, в 2022 году присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительные суммы активов.
Банк Credit Suisse в свою очередь заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков. Швейцарское правительство также заявило, что заморожены активы российского Центробанка на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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12:53
 
ПолитикаНАТОШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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