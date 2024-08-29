https://1prime.ru/20240829/obligatsii-851209575.html

"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций

"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 27 миллиардов рублей,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:20+0300

2024-08-29T17:20+0300

2024-08-29T17:20+0300

экономика

россия

"трансконтейнер"

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675275_0:57:3035:1764_1920x0_80_0_0_d5d1ec03d9abcf272ffdd5e77484e0be.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 27 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения 15 миллиардов рублей. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, финальный ориентир которой составляет 175 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк. "Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Компания владеет 36 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, "трансконтейнер"