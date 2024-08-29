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"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций
Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 27 миллиардов рублей,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:20+0300
2024-08-29T17:20+0300
экономика
россия
"трансконтейнер"
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 27 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения 15 миллиардов рублей. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, финальный ориентир которой составляет 175 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк. "Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Компания владеет 36 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.
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россия, "трансконтейнер"
Экономика, РОССИЯ, "Трансконтейнер"
17:20 29.08.2024
 
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций

"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций до 27 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк" Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
 Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 27 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения 15 миллиардов рублей.
Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, финальный ориентир которой составляет 175 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Компания владеет 36 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.
 
ЭкономикаРОССИЯ"Трансконтейнер"
 
 
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