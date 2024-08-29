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Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России

Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России - 29.08.2024, ПРАЙМ

Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России

Россия сможет полностью сама производить все оборудование для горнолыжных трасс и их обслуживания уже через 5-10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:55+0300

2024-08-29T11:55+0300

2024-08-29T11:55+0300

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия сможет полностью сама производить все оборудование для горнолыжных трасс и их обслуживания уже через 5-10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Все, что касается оборудования, практически все тоже российское. Но сложное оборудование, в частности все, что касается горнолыжных трасс и обслуживания горнолыжных трасс, - это все импорт. В России пока производится может быть процентов двадцать. С каждым годом локализация все выше и выше, поэтому я думаю, что потребуется 5-10 лет, когда мы научимся делать все оборудование сами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что уже будет хорошо, если за этот срок доля производимого в стране горнолыжного оборудования вырастет до 50-60% с текущих 20%. "Закупка может быть по импорту в тех странах, которые стабильны в отношениях с нами. Производить 100% не может ни одна страна, да это и не нужно ", - отметил Греф. Глава Сбербанка также обратил внимание на то, что пока российская промышленность не готова полностью обеспечивать нужды туристической отрасли, и ее "нужно развивать".

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россия, герман греф, сбербанк