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Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России
Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России - 29.08.2024, ПРАЙМ
Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России
Россия сможет полностью сама производить все оборудование для горнолыжных трасс и их обслуживания уже через 5-10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:55+0300
2024-08-29T11:55+0300
россия
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия сможет полностью сама производить все оборудование для горнолыжных трасс и их обслуживания уже через 5-10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Все, что касается оборудования, практически все тоже российское. Но сложное оборудование, в частности все, что касается горнолыжных трасс и обслуживания горнолыжных трасс, - это все импорт. В России пока производится может быть процентов двадцать. С каждым годом локализация все выше и выше, поэтому я думаю, что потребуется 5-10 лет, когда мы научимся делать все оборудование сами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что уже будет хорошо, если за этот срок доля производимого в стране горнолыжного оборудования вырастет до 50-60% с текущих 20%. "Закупка может быть по импорту в тех странах, которые стабильны в отношениях с нами. Производить 100% не может ни одна страна, да это и не нужно ", - отметил Греф. Глава Сбербанка также обратил внимание на то, что пока российская промышленность не готова полностью обеспечивать нужды туристической отрасли, и ее "нужно развивать".
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россия, герман греф, сбербанк
РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
11:55 29.08.2024
 
Греф оценил перспективы создания горнолыжного оборудования в России

Греф: РФ сама сможет производить все горнолыжное оборудование уже через 5-10 лет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавершается строительство станции "Кутузовская" МЦД-4
Завершается строительство станции Кутузовская МЦД-4 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия сможет полностью сама производить все оборудование для горнолыжных трасс и их обслуживания уже через 5-10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Все, что касается оборудования, практически все тоже российское. Но сложное оборудование, в частности все, что касается горнолыжных трасс и обслуживания горнолыжных трасс, - это все импорт. В России пока производится может быть процентов двадцать. С каждым годом локализация все выше и выше, поэтому я думаю, что потребуется 5-10 лет, когда мы научимся делать все оборудование сами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что уже будет хорошо, если за этот срок доля производимого в стране горнолыжного оборудования вырастет до 50-60% с текущих 20%. "Закупка может быть по импорту в тех странах, которые стабильны в отношениях с нами. Производить 100% не может ни одна страна, да это и не нужно ", - отметил Греф.
Глава Сбербанка также обратил внимание на то, что пока российская промышленность не готова полностью обеспечивать нужды туристической отрасли, и ее "нужно развивать".
 
РОССИЯГерман ГрефСбербанк
 
 
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