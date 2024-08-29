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"Не может быть и речи". Захарова исключила мирные переговоры с Киевом

"Не может быть и речи". Захарова исключила мирные переговоры с Киевом - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Не может быть и речи". Захарова исключила мирные переговоры с Киевом

В настоящее время невозможно проводить мирные переговоры с киевским режимом из-за продолжающихся злодеяний ВСУ. Об этом агентству РИА Новости заявила... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:39+0300

2024-08-29T12:39+0300

2024-08-29T12:39+0300

политика

россия

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В настоящее время невозможно проводить мирные переговоры с киевским режимом из-за продолжающихся злодеяний ВСУ. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Понятно, что в условиях, когда происходят настоящие зверства, в частности, без разбора наносятся удары по мирным людям, не имеющим никакого отношения к боевым действиям, гражданской инфраструктуре, создаются угрозы для объектов ядерной энергетики, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом, независимо от их инициатора, речи быть не может", - сказала дипломат.По словам Захаровой, Россия всегда стремилась к скорейшему урегулированию украинского конфликта и неоднократно предлагала политико-дипломатические пути решения, в том числе через мирные инициативы главы государства Владимира Путина.Дипломат также выразила благодарность белорусским союзникам за их миротворческую миссию по ситуации на Украине, включая предоставление переговорной площадки при формулировке минского "Комплекса мер" в 2015 году и проведение первых раундов российско-украинских переговоров весной 2022 года.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240826/peregovory-851125291.html

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россия, украина, мирные переговоры