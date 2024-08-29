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Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле
Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле - 29.08.2024, ПРАЙМ
Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле
Москва считает основателя мессенджера Telegram Павла Дурова российским гражданином и готова оказать ему помощь в случае необходимости. Об этом заявил... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:52+0300
2024-08-29T12:52+0300
политика
россия
павел дуров
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Москва считает основателя мессенджера Telegram Павла Дурова российским гражданином и готова оказать ему помощь в случае необходимости. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - заявил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Кремль ознакомился с обвинениями предприниматели в жестоком обращении с детьми, но не может подтвердить их достоверность.Ранее стало известно, что Франция выясняет у Швейцарии основания для вынесения обвинения в отношении Дурова в насилии над одним из своих детей.Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В июне 2022 года мессенджер Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp.
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россия, павел дуров
Политика, РОССИЯ, Павел Дуров
12:52 29.08.2024
 
Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле

Песков: Москва считает Дурова гражданином РФ и готова оказать ему содействие

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Москва считает основателя мессенджера Telegram Павла Дурова российским гражданином и готова оказать ему помощь в случае необходимости. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - заявил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, Кремль ознакомился с обвинениями предприниматели в жестоком обращении с детьми, но не может подтвердить их достоверность.
Ранее стало известно, что Франция выясняет у Швейцарии основания для вынесения обвинения в отношении Дурова в насилии над одним из своих детей.
Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В июне 2022 года мессенджер Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp.
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