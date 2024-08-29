https://1prime.ru/20240829/piloty-851214157.html

В США на фоне потери ВСУ F-16 указали новые риски

В США на фоне потери ВСУ F-16 указали новые риски - 29.08.2024, ПРАЙМ

В США на фоне потери ВСУ F-16 указали новые риски

Американские чиновники на фоне потери переданного Украине истребителя F-16 напомнили о рисках, связанных с ускоренным обучением украинских пилотов, сообщает... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T21:54+0300

2024-08-29T21:54+0300

2024-08-29T21:54+0300

f-16

владимир зеленский

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_df2b88c3ad8ae9c24a11f22d8a970a40.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники на фоне потери переданного Украине истребителя F-16 напомнили о рисках, связанных с ускоренным обучением украинских пилотов, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее в четверг Wall Street Journal сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинские СМИ сообщали, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Согласно некрологу, летчик Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Причины крушения выясняет специальная комиссия.Американские чиновники указывали на опасность отправки на боевые задания украинских пилотов, у которых нет опыта управления F-16. Месь и другие украинские пилоты прошли ускоренное обучение на американских истребителях, пишет Wall Street Journal.По словам одного из должностных лиц, речь идет о специальной программе обучения с упором на конкретные миссии, которые пилотам придется выполнять.Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил об использовании ВСУ истребителей F-16 для ударов по ракетам и дронам, а также пожаловался на малое количество помощи от Запада. О прибытии F-16 на Украину Зеленский говорил 4 августа.

https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851213638.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, владимир зеленский, сша