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"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива
"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива
Тверской мультипродуктовый холдинг "Афанасий" выиграл суд с одним из крупнейших производителей пивоваренной продукции AB InBev Efes, отстояв свое право... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:32+0300
2024-08-29T09:32+0300
ab inbev efes
суд
фас рф
товарный знак
пиво
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Тверской мультипродуктовый холдинг "Афанасий" выиграл суд с одним из крупнейших производителей пивоваренной продукции AB InBev Efes, отстояв свое право использовать пивной бренд "Тверской козел", сообщает издание РБК. AB InBev Efes, выпускающая известные потребителю бренды пива Velkopopovicky Kozel, Bud, "Клинское" и другие, хотела оспорить решение Федеральной антимонопольной службы касательно логотипа и слогана конкурента. В ФАС компания обратилась еще в 2022 году.Суть претензии производителя заключалась в том, что пивная продукция "Тверской козел" и, что главное, изображенная на его упаковке картинка козла схожа с брендом Velkopopovicky Kozel. "Оригинальное изображение козла" ранее было зарегистрировано производителем в качестве уникального товарного знака. Так, AB InBev Efes предоставила экспертное заключение о схожести своего логотипа с брендом "Тверской козел" "Афанасия". Эксперт также подтвердил, что сходство может привести к смешению брендов и потере уникальности. В AB InBev Efes подчеркнули, что таким образом холдинг "Афанасий" получает "значительные преимущества" для бизнеса, увеличивая объем продаж за счет ошибочного выбора потребителя.В "Афанасии" же заявили, что компания выпускает пивную продукцию под брендом Nippel, а скандальная надпись "Тверской козел" и изображение козла "выполняют роль ориентира" для покупателя.По факту решения Арбитражного суда тверской области в обеих компаниях давать комментарии отказались.
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ab inbev efes, суд, фас рф, товарный знак, пиво, россия
AB InBev Efes, суд, ФАС РФ, товарный знак, пиво, РОССИЯ
09:32 29.08.2024
 
"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива

AB InBev Efes не смогла запретить "Афанасию" выпускать пиво "Тверской козел"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроизводство пива компании AB InBev Efes (Пиво)
Производство пива компании AB InBev Efes (Пиво) - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Тверской мультипродуктовый холдинг "Афанасий" выиграл суд с одним из крупнейших производителей пивоваренной продукции AB InBev Efes, отстояв свое право использовать пивной бренд "Тверской козел", сообщает издание РБК.
AB InBev Efes, выпускающая известные потребителю бренды пива Velkopopovicky Kozel, Bud, "Клинское" и другие, хотела оспорить решение Федеральной антимонопольной службы касательно логотипа и слогана конкурента. В ФАС компания обратилась еще в 2022 году.
Суть претензии производителя заключалась в том, что пивная продукция "Тверской козел" и, что главное, изображенная на его упаковке картинка козла схожа с брендом Velkopopovicky Kozel. "Оригинальное изображение козла" ранее было зарегистрировано производителем в качестве уникального товарного знака.
Так, AB InBev Efes предоставила экспертное заключение о схожести своего логотипа с брендом "Тверской козел" "Афанасия". Эксперт также подтвердил, что сходство может привести к смешению брендов и потере уникальности. В AB InBev Efes подчеркнули, что таким образом холдинг "Афанасий" получает "значительные преимущества" для бизнеса, увеличивая объем продаж за счет ошибочного выбора потребителя.
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В "Афанасии" же заявили, что компания выпускает пивную продукцию под брендом Nippel, а скандальная надпись "Тверской козел" и изображение козла "выполняют роль ориентира" для покупателя.
По факту решения Арбитражного суда тверской области в обеих компаниях давать комментарии отказались.
 
AB InBev EfesсудФАС РФтоварный знакпивоРОССИЯ
 
 
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