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Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью - 29.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:51+0300
2024-08-29T16:09+0300
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.По словам Мишустина, это включает оказание помощи малому и среднему бизнесу, налаживание сотовой связи и интернета, обеспечение безопасной учебы для детей, а также подготовку территорий к отопительному сезону.Курской области выделено дополнительно 15,5 миллиарда рублей, большая часть которых будет использоваться для приобретения жилья для тех, кто его потерял или не может пока вернуться в свои дома.Кроме того, кабинет министров выделит более двух миллиардов рублей на повышение эффективности системы энергоснабжения в новых регионах России. В прошлом правительство уже выделило около 6 миллиардов рублей на электротехническое оборудование и ремонт распределительных сетей в некоторых регионах. Дополнительные средства будут направлены на формирование материально-технического резерва для оперативного устранения возможных сбоев в работе системы электроснабжения.
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россия
РОССИЯ
15:51 29.08.2024 (обновлено: 16:09 29.08.2024)
 
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью

Мишустин поручил в кратчайшие сроки выполнить поручения Путина по приграничью

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.
По словам Мишустина, это включает оказание помощи малому и среднему бизнесу, налаживание сотовой связи и интернета, обеспечение безопасной учебы для детей, а также подготовку территорий к отопительному сезону.
Курской области выделено дополнительно 15,5 миллиарда рублей, большая часть которых будет использоваться для приобретения жилья для тех, кто его потерял или не может пока вернуться в свои дома.
Кроме того, кабинет министров выделит более двух миллиардов рублей на повышение эффективности системы энергоснабжения в новых регионах России. В прошлом правительство уже выделило около 6 миллиардов рублей на электротехническое оборудование и ремонт распределительных сетей в некоторых регионах. Дополнительные средства будут направлены на формирование материально-технического резерва для оперативного устранения возможных сбоев в работе системы электроснабжения.
 
РОССИЯ
 
 
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