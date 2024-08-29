https://1prime.ru/20240829/porucheniya-851207236.html
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью - 29.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:51+0300
2024-08-29T15:51+0300
2024-08-29T16:09+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.По словам Мишустина, это включает оказание помощи малому и среднему бизнесу, налаживание сотовой связи и интернета, обеспечение безопасной учебы для детей, а также подготовку территорий к отопительному сезону.Курской области выделено дополнительно 15,5 миллиарда рублей, большая часть которых будет использоваться для приобретения жилья для тех, кто его потерял или не может пока вернуться в свои дома.Кроме того, кабинет министров выделит более двух миллиардов рублей на повышение эффективности системы энергоснабжения в новых регионах России. В прошлом правительство уже выделило около 6 миллиардов рублей на электротехническое оборудование и ремонт распределительных сетей в некоторых регионах. Дополнительные средства будут направлены на формирование материально-технического резерва для оперативного устранения возможных сбоев в работе системы электроснабжения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью
Мишустин поручил в кратчайшие сроки выполнить поручения Путина по приграничью
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.
По словам Мишустина, это включает оказание помощи малому и среднему бизнесу, налаживание сотовой связи и интернета, обеспечение безопасной учебы для детей, а также подготовку территорий к отопительному сезону.
Курской области выделено дополнительно 15,5 миллиарда рублей, большая часть которых будет использоваться для приобретения жилья для тех, кто его потерял или не может пока вернуться в свои дома.
Кроме того, кабинет министров выделит более двух миллиардов рублей на повышение эффективности системы энергоснабжения в новых регионах России. В прошлом правительство уже выделило около 6 миллиардов рублей на электротехническое оборудование и ремонт распределительных сетей в некоторых регионах. Дополнительные средства будут направлены на формирование материально-технического резерва для оперативного устранения возможных сбоев в работе системы электроснабжения.