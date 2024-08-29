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Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью

Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью - 29.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил в срок выполнить поручения Путина по приграничью

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T15:51+0300

2024-08-29T15:51+0300

2024-08-29T16:09+0300

россия

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выполнить в срок поручения президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.По словам Мишустина, это включает оказание помощи малому и среднему бизнесу, налаживание сотовой связи и интернета, обеспечение безопасной учебы для детей, а также подготовку территорий к отопительному сезону.Курской области выделено дополнительно 15,5 миллиарда рублей, большая часть которых будет использоваться для приобретения жилья для тех, кто его потерял или не может пока вернуться в свои дома.Кроме того, кабинет министров выделит более двух миллиардов рублей на повышение эффективности системы энергоснабжения в новых регионах России. В прошлом правительство уже выделило около 6 миллиардов рублей на электротехническое оборудование и ремонт распределительных сетей в некоторых регионах. Дополнительные средства будут направлены на формирование материально-технического резерва для оперативного устранения возможных сбоев в работе системы электроснабжения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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