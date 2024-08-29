Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскыта самая крупная сделка в сфере продажи потребкредитов в 2024 году - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240829/potrebkredit-851191216.html
Раскыта самая крупная сделка в сфере продажи потребкредитов в 2024 году
Раскыта самая крупная сделка в сфере продажи потребкредитов в 2024 году - 29.08.2024, ПРАЙМ
Раскыта самая крупная сделка в сфере продажи потребкредитов в 2024 году
Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T06:07+0300
2024-08-29T06:07+0300
россия
хоум кредит банк
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_cbd9736dc085926c86c3a57652904df2.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Четвертое место по прибыли в банковском секторе России за июль занял "Хоум Банк" благодаря крупной сделке по продаже портфеля потребкредитов. За июль портфель розничных потребительских кредитов банка снизился на 183,1 миллиарда рублей (размер портфеля сократился почти в 6 раз), тогда как просроченная задолженность в этом портфеле сократилась на 8,9 миллиарда рублей. Вероятно, это самая большая сделка по продаже портфеля потребкредитов по крайней мере в этом году", - сказал Осадчий. По словам эксперта, в результате продажи резервы на возможные потери по этому портфелю сократились на 18 миллиардов рублей, что и позволило показать банку прибыль за июнь в размере 15,9 миллиарда рублей, а за январь-июль – 15 миллиардов рублей после убытка за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей. "Возможно, данный портфель был приобретен Совкомбанком, так как портфель розничных кредитов этого банка вырос за июль на 175,4 миллиарда рублей, а просроченная задолженность в этом портфеле выросла на 8,4 миллиарда рублей. В июне рост этих показателей был существенно меньшим", - считает Осадчий. Совкомбанк объявил о переходе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров "Хоум Банка" на обслуживание в Совкомбанк. "Продажа "Хоум Банком" большого портфеля потребкредитов могла быть осуществлена в рамках "предпродажной подготовки" этого банка", - сказал Осадчий. Он также напомнил, что "Хоум Банк" изначально в 2022 году был продан чешской группой PPF пулу частных российских инвесторов. Пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка". "Официально подтверждаем покупку портфеля потребкредитов и POS-кредитов. Объем 180 миллиардов (рублей – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе Совкомбанка. Также РИА Новости направило запрос в "Хоум банк". Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка". В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году.
https://1prime.ru/20240815/sovkombank-850900496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_744fae3152585b0ea5a4c67eb30f5d2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, хоум кредит банк, совкомбанк
РОССИЯ, Хоум Кредит Банк, Совкомбанк
06:07 29.08.2024
 
Раскыта самая крупная сделка в сфере продажи потребкредитов в 2024 году

Осадчий: сделка "Хоум банка" стала рекордной в сфере потребкредитов в РФ в 2024

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Четвертое место по прибыли в банковском секторе России за июль занял "Хоум Банк" благодаря крупной сделке по продаже портфеля потребкредитов. За июль портфель розничных потребительских кредитов банка снизился на 183,1 миллиарда рублей (размер портфеля сократился почти в 6 раз), тогда как просроченная задолженность в этом портфеле сократилась на 8,9 миллиарда рублей. Вероятно, это самая большая сделка по продаже портфеля потребкредитов по крайней мере в этом году", - сказал Осадчий.
По словам эксперта, в результате продажи резервы на возможные потери по этому портфелю сократились на 18 миллиардов рублей, что и позволило показать банку прибыль за июнь в размере 15,9 миллиарда рублей, а за январь-июль – 15 миллиардов рублей после убытка за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей.
"Возможно, данный портфель был приобретен Совкомбанком, так как портфель розничных кредитов этого банка вырос за июль на 175,4 миллиарда рублей, а просроченная задолженность в этом портфеле выросла на 8,4 миллиарда рублей. В июне рост этих показателей был существенно меньшим", - считает Осадчий.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Совкомбанк оценил доход от покупки "Хоум банка"
15 августа, 10:40
Совкомбанк объявил о переходе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров "Хоум Банка" на обслуживание в Совкомбанк. "Продажа "Хоум Банком" большого портфеля потребкредитов могла быть осуществлена в рамках "предпродажной подготовки" этого банка", - сказал Осадчий.
Он также напомнил, что "Хоум Банк" изначально в 2022 году был продан чешской группой PPF пулу частных российских инвесторов.
Пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка". "Официально подтверждаем покупку портфеля потребкредитов и POS-кредитов. Объем 180 миллиардов (рублей – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе Совкомбанка.
Также РИА Новости направило запрос в "Хоум банк".
Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка".
В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году.
 
РОССИЯХоум Кредит БанкСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала