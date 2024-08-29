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WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - 29.08.2024, ПРАЙМ
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WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков
WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - 29.08.2024, ПРАЙМ
WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков
Telegram игнорировал повестки и судебные ордера, присылаемые французскими правоохранительными органами, потому что они отправлялись на редко проверяемый... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:04+0300
2024-08-29T09:18+0300
франция
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Telegram игнорировал повестки и судебные ордера, присылаемые французскими правоохранительными органами, потому что они отправлялись на редко проверяемый электронный адрес компании, передает The Wall Street Journal."По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — говорится в материале издания.Ранее сообщалось, что Дуров, был освобожден из-под стражи после восьмичасового заседания суда в Париже. Прокуратура разрешила ему выйти под залог.Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.Telegram - мессенджер с возможностью обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также файлами и фотографиями разных форматов. Он также поддерживает аудио- и видеозвонки, прямые трансляции, конференции, многопользовательские группы и каналы.В июне 2022 года Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp. В июне 2023 года глава Министерства цифровых технологий РФ сообщил, что Telegram занимает 8,5% мобильного трафика в России и показал трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом.
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франция, telegram, павел дуров
ФРАНЦИЯ, Telegram, Павел Дуров
09:04 29.08.2024 (обновлено: 09:18 29.08.2024)
 
WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

WSJ: Франция годами отправляла Telegram повестки на редко проверяемую почту

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Telegram игнорировал повестки и судебные ордера, присылаемые французскими правоохранительными органами, потому что они отправлялись на редко проверяемый электронный адрес компании, передает The Wall Street Journal.
"По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — говорится в материале издания.
Ранее сообщалось, что Дуров, был освобожден из-под стражи после восьмичасового заседания суда в Париже. Прокуратура разрешила ему выйти под залог.
Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Telegram - мессенджер с возможностью обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также файлами и фотографиями разных форматов. Он также поддерживает аудио- и видеозвонки, прямые трансляции, конференции, многопользовательские группы и каналы.
В июне 2022 года Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp. В июне 2023 года глава Министерства цифровых технологий РФ сообщил, что Telegram занимает 8,5% мобильного трафика в России и показал трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом.
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