https://1prime.ru/20240829/povestki-851192724.html

WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - 29.08.2024, ПРАЙМ

WSJ выяснила, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

Telegram игнорировал повестки и судебные ордера, присылаемые французскими правоохранительными органами, потому что они отправлялись на редко проверяемый... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T09:04+0300

2024-08-29T09:04+0300

2024-08-29T09:18+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Telegram игнорировал повестки и судебные ордера, присылаемые французскими правоохранительными органами, потому что они отправлялись на редко проверяемый электронный адрес компании, передает The Wall Street Journal."По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — говорится в материале издания.Ранее сообщалось, что Дуров, был освобожден из-под стражи после восьмичасового заседания суда в Париже. Прокуратура разрешила ему выйти под залог.Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.Telegram - мессенджер с возможностью обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также файлами и фотографиями разных форматов. Он также поддерживает аудио- и видеозвонки, прямые трансляции, конференции, многопользовательские группы и каналы.В июне 2022 года Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp. В июне 2023 года глава Министерства цифровых технологий РФ сообщил, что Telegram занимает 8,5% мобильного трафика в России и показал трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом.

https://1prime.ru/20240828/durov-851168130.html

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франция, telegram, павел дуров