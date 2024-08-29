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Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии повысилась на 34,5%
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии повысилась на 34,5% - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии повысилась на 34,5%
Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за прошлое полугодие повысилась на 34,5% в годовом выражении, до 565 миллионов долларов, сообщила компания. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:11+0300
2024-08-29T09:11+0300
2024-08-29T09:11+0300
экономика
русал
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алюминий
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россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за прошлое полугодие повысилась на 34,5% в годовом выражении, до 565 миллионов долларов, сообщила компания. Скорректированная EBIDTA подскочила сразу в 2,7 раза, до 786 миллионов долларов. Выручка компании за полугодие составила при этом 5,695 миллиарда долларов, снизившись на 4,2%. "Цены на алюминий выросли почти до двухлетнего максимума к концу мая 2024 года. Однако на фоне восстановления баланса на мировом рынке, вызванного возобновлением работы простаивающих заводов в Китае и слабым спросом во многих регионах, цены снова пошли вниз", - отметила компания в отчете. "Русал" произвел алюминия за период на 1,957 миллионов тонн, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Производство глинозема выросло до 2,995 миллионов тонн, что на 19% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, также следует из сообщения компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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русал, чистая прибыль, алюминий, цены на алюминий, россия
Экономика, Русал, чистая прибыль, алюминий, цены на алюминий, РОССИЯ
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии повысилась на 34,5%
Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии повысилась до $565 млн
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за прошлое полугодие повысилась на 34,5% в годовом выражении, до 565 миллионов долларов, сообщила компания.
Скорректированная EBIDTA подскочила сразу в 2,7 раза, до 786 миллионов долларов.
Выручка компании за полугодие составила при этом 5,695 миллиарда долларов, снизившись на 4,2%.
"Цены на алюминий выросли почти до двухлетнего максимума к концу мая 2024 года. Однако на фоне восстановления баланса на мировом рынке, вызванного возобновлением работы простаивающих заводов в Китае и слабым спросом во многих регионах, цены снова пошли вниз", - отметила компания в отчете.
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"Русал" произвел алюминия за период на 1,957 миллионов тонн, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Производство глинозема выросло до 2,995 миллионов тонн, что на 19% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, также следует из сообщения компании.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.