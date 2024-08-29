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Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла на 44,6 процента - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла на 44,6 процента
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла на 44,6 процента - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла на 44,6 процента
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 44,6%, до 957 миллиона долларов, сообщила компания. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:10+0300
2024-08-29T10:11+0300
экономика
россия
эн+ груп
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 44,6%, до 957 миллиона долларов, сообщила компания. "Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии 2024 года выросла на 44,6%, до 957 миллиона долларов США (662 миллиона долларов США в I полугодии 2023 года). На изменение чистой прибыли в основном повлияли те же ключевые факторы, которые повлияли на рост скорректированной EBITDA", - говорится в релизе компании. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,021 миллиарда долларов.Электростанции "Эн+ Груп" в первом полугодии 2024 года выработали 46,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии, показав рост на 17% в годовом выражении, добавили в компании."В первом полугодии 2024 года электростанции "Эн+Груп" выработали 46,2 млрд кВтч электроэнергии (рост на 17,0% год к году). Выработка электроэнергии на ГЭС Группы в 1 полугодии 2024 года составила 37,1 млрд кВтч (рост на 24,1% год к году)", - сообщила компания.Скорректированная EBITDA "Эн+ Груп" по МСФО в I полугодии выросла на 43,8%, до 1,5 миллиарда долларов."Скорректированная EBITDA Группы выросла в I полугодии 2024 года на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 504 миллиона долларов США. Маржинальность по скорректированной EBITDA Группы составила 21,4% (рост на 7 процентных пунктов)", - говорится в релизе.
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россия, эн+ груп
Экономика, РОССИЯ, Эн+ Груп
10:10 29.08.2024 (обновлено: 10:11 29.08.2024)
 
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла на 44,6 процента

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в I полугодии выросла до 957 млн долларов

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 44,6%, до 957 миллиона долларов, сообщила компания.
"Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии 2024 года выросла на 44,6%, до 957 миллиона долларов США (662 миллиона долларов США в I полугодии 2023 года). На изменение чистой прибыли в основном повлияли те же ключевые факторы, которые повлияли на рост скорректированной EBITDA", - говорится в релизе компании.
Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,021 миллиарда долларов.
Электростанции "Эн+ Груп" в первом полугодии 2024 года выработали 46,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии, показав рост на 17% в годовом выражении, добавили в компании.
"В первом полугодии 2024 года электростанции "Эн+Груп" выработали 46,2 млрд кВтч электроэнергии (рост на 17,0% год к году). Выработка электроэнергии на ГЭС Группы в 1 полугодии 2024 года составила 37,1 млрд кВтч (рост на 24,1% год к году)", - сообщила компания.
Скорректированная EBITDA "Эн+ Груп" по МСФО в I полугодии выросла на 43,8%, до 1,5 миллиарда долларов.
"Скорректированная EBITDA Группы выросла в I полугодии 2024 года на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 504 миллиона долларов США. Маржинальность по скорректированной EBITDA Группы составила 21,4% (рост на 7 процентных пунктов)", - говорится в релизе.
 
ЭкономикаРОССИЯЭн+ Груп
 
 
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