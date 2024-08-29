https://1prime.ru/20240829/pribyl-851198516.html
Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей
Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей - 29.08.2024, ПРАЙМ
Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей
Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2024 года получила 42,287 миллиарда прибыли по МСФО против убытка в 102 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:05+0300
2024-08-29T12:05+0300
2024-08-29T12:05+0300
прибыль
ebitda
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/76/837257658_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_5857e562d9da0f1f60d356365c590b03.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2024 года получила 42,287 миллиарда прибыли по МСФО против убытка в 102 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении группы. "Впервые за долгое время Группа "Аэрофлот" выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд рублей. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд рублей, что также является значимым улучшением", - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в пресс-релизе. При этом выручка возросла на 49,6%, до 377,215 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за январь-июнь вырос на 90%, до 125,948 миллиарда рублей. "Условия, в которых работает Группа, остаются сложными: ограничения международных полетов требуют нестандартных решений, происходит ускоренный переход на российские ИТ-решения и развитие собственных компетенций, дорожает керосин, повышаются аэропортовые сборы, расходы на ремонты, отмечается инфляционное давление на другие статьи операционных расходов", - добавил Чиханчин.
https://1prime.ru/20240829/etalon-851196379.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/76/837257658_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_95c9719f2288158099857c3d2f21c8aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибыль, ebitda
Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей
"Аэрофлот" в I полугодии получила 42,3 млрд прибыли против убытка годом ранее
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2024 года получила 42,287 миллиарда прибыли по МСФО против убытка в 102 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении группы.
"Впервые за долгое время Группа "Аэрофлот" выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд рублей. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд рублей, что также является значимым улучшением", - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
При этом выручка возросла на 49,6%, до 377,215 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA за январь-июнь вырос на 90%, до 125,948 миллиарда рублей.
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза
"Условия, в которых работает Группа, остаются сложными: ограничения международных полетов требуют нестандартных решений, происходит ускоренный переход на российские ИТ-решения и развитие собственных компетенций, дорожает керосин, повышаются аэропортовые сборы, расходы на ремонты, отмечается инфляционное давление на другие статьи операционных расходов", - добавил Чиханчин.