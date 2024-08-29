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Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей

Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей - 29.08.2024, ПРАЙМ

Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей

Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2024 года получила 42,287 миллиарда прибыли по МСФО против убытка в 102 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:05+0300

2024-08-29T12:05+0300

2024-08-29T12:05+0300

прибыль

ebitda

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2024 года получила 42,287 миллиарда прибыли по МСФО против убытка в 102 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении группы. "Впервые за долгое время Группа "Аэрофлот" выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд рублей. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд рублей, что также является значимым улучшением", - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в пресс-релизе. При этом выручка возросла на 49,6%, до 377,215 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за январь-июнь вырос на 90%, до 125,948 миллиарда рублей. "Условия, в которых работает Группа, остаются сложными: ограничения международных полетов требуют нестандартных решений, происходит ускоренный переход на российские ИТ-решения и развитие собственных компетенций, дорожает керосин, повышаются аэропортовые сборы, расходы на ремонты, отмечается инфляционное давление на другие статьи операционных расходов", - добавил Чиханчин.

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прибыль, ebitda