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Чистая прибыль "Лукойла" в первом полугодии выросла почти на 5%

Чистая прибыль "Лукойла" в первом полугодии выросла почти на 5% - 29.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Лукойла" в первом полугодии выросла почти на 5%

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в прошлом полугодии выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 591,542 миллиарда рублей, а | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:10+0300

2024-08-29T14:10+0300

2024-08-29T14:25+0300

чистая прибыль

ebitda

капзатраты

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в прошлом полугодии выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 591,542 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - на 13%, до 984,8 миллиарда, говорится в отчете компании.Как добавляется, выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) за отчетный период увеличилась на 20,1% и составила 4,334 триллиона рублей, операционная прибыль - на 13,4%, до 694,187 миллиарда. При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 4,6% и составила 590,234 миллиарда рублей.Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии составили 326,8 миллиарда рублей по сравнению с 339 миллиардами годом ранее - показатель, таким образом, снизился на 3,6%, следует из отчетности компании.При этом чистые денежные средства компании, использованные в инвестиционной деятельности, за полугодие выросли на 6,7%, до 389,7 миллиарда рублей.

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чистая прибыль, ebitda, капзатраты