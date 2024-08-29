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Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза
Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:26+0300
2024-08-29T15:26+0300
2024-08-29T15:26+0300
чистая прибыль
выручка
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Главный драйвер роста финансовых показателей - увеличение выручки от продаж пассажирского транспорта и комплектующих при стабильных показателях выручки от продаж грузовых автомобилей (107,387 миллиарда рублей)", - сообщает компания. Консолидированная выручка группы организаций "Камаз" достигла 187,564 миллиарда рублей, что на 12% выше прошлогоднего показателя.
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чистая прибыль, выручка, россия
чистая прибыль, выручка, РОССИЯ
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала до 3,672 млрд рублей
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Главный драйвер роста финансовых показателей - увеличение выручки от продаж пассажирского транспорта и комплектующих при стабильных показателях выручки от продаж грузовых автомобилей (107,387 миллиарда рублей)", - сообщает компания.
Консолидированная выручка группы организаций "Камаз" достигла 187,564 миллиарда рублей, что на 12% выше прошлогоднего показателя.
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО снизилась в первом полугодии