Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240829/pribyl-851205882.html
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза
Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:26+0300
2024-08-29T15:26+0300
чистая прибыль
выручка
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849123639_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0dc4b8660f4241913f26048505dec61e.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Главный драйвер роста финансовых показателей - увеличение выручки от продаж пассажирского транспорта и комплектующих при стабильных показателях выручки от продаж грузовых автомобилей (107,387 миллиарда рублей)", - сообщает компания. Консолидированная выручка группы организаций "Камаз" достигла 187,564 миллиарда рублей, что на 12% выше прошлогоднего показателя.
https://1prime.ru/20240829/transneft-851205155.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849123639_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4ac47dbea23b67b4903d160d012b2b65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чистая прибыль, выручка, россия
чистая прибыль, выручка, РОССИЯ
15:26 29.08.2024
 
Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала в 3,7 раза

Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии упала до 3,672 млрд рублей

© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"КАМАЗ Компас
КАМАЗ Компас - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,672 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Главный драйвер роста финансовых показателей - увеличение выручки от продаж пассажирского транспорта и комплектующих при стабильных показателях выручки от продаж грузовых автомобилей (107,387 миллиарда рублей)", - сообщает компания.
Консолидированная выручка группы организаций "Камаз" достигла 187,564 миллиарда рублей, что на 12% выше прошлогоднего показателя.
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО снизилась в первом полугодии
15:11
 
чистая прибыльвыручкаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала