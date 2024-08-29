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ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют - 29.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют
ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют
Банк России прорабатывает с зарубежными регуляторами возможность валютно-обменных операций с цифровыми валютами, говорится в материале ЦБ. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:33+0300
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банк россии
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с зарубежными регуляторами возможность валютно-обменных операций с цифровыми валютами, говорится в материале ЦБ."Банк России сотрудничает с другими центральными банками, разрабатывающими собственные цифровые валюты, для осуществления трансграничных и валютно-обменных операций с цифровыми валютами центральных банков. Важным преимуществом цифрового рубля станет возможность его использования в трансграничных расчетах", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
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россия
Банк России, РОССИЯ
12:33 29.08.2024 (обновлено: 12:42 29.08.2024)
 
ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют

ЦБ разрабатывает с зарубежными регуляторами обменные операции с цифровыми валютами

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с зарубежными регуляторами возможность валютно-обменных операций с цифровыми валютами, говорится в материале ЦБ.
"Банк России сотрудничает с другими центральными банками, разрабатывающими собственные цифровые валюты, для осуществления трансграничных и валютно-обменных операций с цифровыми валютами центральных банков. Важным преимуществом цифрового рубля станет возможность его использования в трансграничных расчетах", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
 
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