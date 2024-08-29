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ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют

ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют - 29.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обсудит с другими странами обмен цифровых нацвалют

Банк России прорабатывает с зарубежными регуляторами возможность валютно-обменных операций с цифровыми валютами, говорится в материале ЦБ. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:33+0300

2024-08-29T12:33+0300

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банк россии

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с зарубежными регуляторами возможность валютно-обменных операций с цифровыми валютами, говорится в материале ЦБ."Банк России сотрудничает с другими центральными банками, разрабатывающими собственные цифровые валюты, для осуществления трансграничных и валютно-обменных операций с цифровыми валютами центральных банков. Важным преимуществом цифрового рубля станет возможность его использования в трансграничных расчетах", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".

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