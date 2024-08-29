https://1prime.ru/20240829/pushkov-851203316.html

Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции

Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции - 29.08.2024, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции

В заявления властей Франции против создателя Telegram Павла Дурова мало кто верит, их подозрения в отношении предпринимателя полны лицемерия и подлогов. Об этом | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:15+0300

2024-08-29T14:15+0300

2024-08-29T14:15+0300

россия

павел дуров

алексей пушков

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В заявления властей Франции против создателя Telegram Павла Дурова мало кто верит, их подозрения в отношении предпринимателя полны лицемерия и подлогов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков."Помнится, против (основателя WikiLeaks - ред.) Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а по сути за ними скрывалось чисто политическое преследование", - написал сенатор.В этой связи он добавил, западные государства и дальше будут придерживаться пути "политических репрессий". По его словам, без этих мер их "либеральному правлению" придет конец. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240828/durov-851190116.html

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россия, павел дуров, алексей пушков