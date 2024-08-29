https://1prime.ru/20240829/pushkov-851203316.html
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции - 29.08.2024, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
В заявления властей Франции против создателя Telegram Павла Дурова мало кто верит, их подозрения в отношении предпринимателя полны лицемерия и подлогов. Об этом | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:15+0300
2024-08-29T14:15+0300
2024-08-29T14:15+0300
россия
павел дуров
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5fc45ebc9ad59af2a20bfd14d75ff2f2.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В заявления властей Франции против создателя Telegram Павла Дурова мало кто верит, их подозрения в отношении предпринимателя полны лицемерия и подлогов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков."Помнится, против (основателя WikiLeaks - ред.) Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а по сути за ними скрывалось чисто политическое преследование", - написал сенатор.В этой связи он добавил, западные государства и дальше будут придерживаться пути "политических репрессий". По его словам, без этих мер их "либеральному правлению" придет конец. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://1prime.ru/20240828/durov-851190116.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_cb7ee2d1b5f1031e5caefd5f35e31406.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел дуров, алексей пушков
РОССИЯ, Павел Дуров, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Пушков: французские обвинения в адрес Дурова полны лицемерия и подлогов
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
В заявления властей Франции против создателя Telegram Павла Дурова мало кто верит, их подозрения в отношении предпринимателя полны лицемерия и подлогов. Об этом в своем Telegram-канале
написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Помнится, против (основателя WikiLeaks - ред.) Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а по сути за ними скрывалось чисто политическое преследование", - написал сенатор.
В этой связи он добавил, западные государства и дальше будут придерживаться пути "политических репрессий". По его словам, без этих мер их "либеральному правлению" придет конец.
Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым