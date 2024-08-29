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Путин оценил работу Промсвязьбанка по обеспечению гособоронзаказа

Путин оценил работу Промсвязьбанка по обеспечению гособоронзаказа - 29.08.2024, ПРАЙМ

Путин оценил работу Промсвязьбанка по обеспечению гособоронзаказа

Ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа является Промсвязьбанк (ПСБ), сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:32+0300

2024-08-29T14:32+0300

2024-08-29T14:33+0300

россия

банк россии

псб

владимир путин

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа является Промсвязьбанк (ПСБ), сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой банка Петром Фрадковым.Глава государтва отметил, что ПСБ очень активно работает в оборонной сфере, его работа распространяется на все субъекты страны. "Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали", - сказал Путин."Промсвязьбанк" является российским банком, основанный в 1995 году. Его штаб-квартира раположена в Москве. ПСБ входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объёму активов.

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россия, банк россии, псб, владимир путин