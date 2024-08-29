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В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине

В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что часть обещанных систем ПВО... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T22:50+0300

2024-08-29T22:50+0300

2024-08-29T22:50+0300

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ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не прибыла на Украину.Журналисты спросили, планируют ли США ускорить поставки систем Patriot в Украину. Сингх ответила, что Пентагон уже ускорил поставки вооружений Киеву. В частности, США переориентировали заказы на поставки оружия, что могло бы негативно сказаться на других странах. Рассказывая о сроках производства Patriot, Сингх пояснила, что это "довольно большая система", материалы и компоненты для которой США получают от других стран. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу того, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не была доставлена в страну. Он отметил, что на предстоящей встрече будет призывать к их поставке. Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о передаче Киеву новых систем ПВО Patriot. По его словам, их количество будет увеличено. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба над страной необходим парк из 25 систем Patriot. Однако он не уточнил, сколько именно комплексов не хватает Киеву.Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что в рамках последнего пакета военной помощи США передадут Украине одну из своих старых батарей ПВО "Patriot" стоимостью около 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна продолжает переговоры с партнёрами по НАТО о передаче Украине ракетных систем "Patriot". При этом Румыния рассчитывает на компенсационные меры.

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сша, пентагон, пво, украина, дмитрий кулеба