Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240829/pvo-851214754.html
В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине
В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что часть обещанных систем ПВО... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T22:50+0300
2024-08-29T22:50+0300
вооружения
сша
пентагон
пво
украина
дмитрий кулеба
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не прибыла на Украину.Журналисты спросили, планируют ли США ускорить поставки систем Patriot в Украину. Сингх ответила, что Пентагон уже ускорил поставки вооружений Киеву. В частности, США переориентировали заказы на поставки оружия, что могло бы негативно сказаться на других странах. Рассказывая о сроках производства Patriot, Сингх пояснила, что это "довольно большая система", материалы и компоненты для которой США получают от других стран. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу того, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не была доставлена в страну. Он отметил, что на предстоящей встрече будет призывать к их поставке. Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о передаче Киеву новых систем ПВО Patriot. По его словам, их количество будет увеличено. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба над страной необходим парк из 25 систем Patriot. Однако он не уточнил, сколько именно комплексов не хватает Киеву.Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что в рамках последнего пакета военной помощи США передадут Украине одну из своих старых батарей ПВО "Patriot" стоимостью около 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна продолжает переговоры с партнёрами по НАТО о передаче Украине ракетных систем "Patriot". При этом Румыния рассчитывает на компенсационные меры.
https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851214594.html
сша
пентагон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, пво, украина, дмитрий кулеба
Вооружения, США, Пентагон, ПВО, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
22:50 29.08.2024
 
В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине

В Пентагоне отвергли жалобы Кулебы на недопоставку систем ПВО Украине

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не прибыла на Украину.
Журналисты спросили, планируют ли США ускорить поставки систем Patriot в Украину. Сингх ответила, что Пентагон уже ускорил поставки вооружений Киеву. В частности, США переориентировали заказы на поставки оружия, что могло бы негативно сказаться на других странах.
Рассказывая о сроках производства Patriot, Сингх пояснила, что это "довольно большая система", материалы и компоненты для которой США получают от других стран.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу того, что часть обещанных систем ПВО Patriot так и не была доставлена в страну. Он отметил, что на предстоящей встрече будет призывать к их поставке. Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о передаче Киеву новых систем ПВО Patriot. По его словам, их количество будет увеличено.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
Вчера, 22:29
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба над страной необходим парк из 25 систем Patriot. Однако он не уточнил, сколько именно комплексов не хватает Киеву.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что в рамках последнего пакета военной помощи США передадут Украине одну из своих старых батарей ПВО "Patriot" стоимостью около 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна продолжает переговоры с партнёрами по НАТО о передаче Украине ракетных систем "Patriot". При этом Румыния рассчитывает на компенсационные меры.
 
ВооруженияСШАПентагонПВОУКРАИНАДмитрий Кулеба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала