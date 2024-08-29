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ЦБ: международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года
ЦБ: международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ: международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года
Международные резервы РФ со 9 по 16 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 614,5 миллиарда долларов, это максимум с 25 февраля... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:04+0300
2024-08-29T16:04+0300
2024-08-29T16:34+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 9 по 16 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 614,5 миллиарда долларов, это максимум с 25 февраля 2022 года, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 23 августа 2024 года составили 614,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, главным образом, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.Это максимальный уровень с 25 февраля 2022 года, когда российские золотовалютные активы составляли 629,4 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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резервы
ЦБ: международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года
ЦБ: международные резервы России составили 614,5 млрд долларов
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 9 по 16 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 614,5 миллиарда долларов, это максимум с 25 февраля 2022 года, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 23 августа 2024 года составили 614,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, главным образом, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Это максимальный уровень с 25 февраля 2022 года, когда российские золотовалютные активы составляли 629,4 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.