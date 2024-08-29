https://1prime.ru/20240829/rosneft-851215492.html
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T23:55+0300
2024-08-29T23:55+0300
2024-08-29T23:55+0300
роснефть
чистая прибыль
прибыль
мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_aab91f0b7913b682d168ac2eca2dde63.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, EBITDA увеличилась на 17,8%, до 1,65 триллиона рублей, следует из сообщения компании. "Показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил 1 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" в 1 полугодии 2024 года составила 773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Выручка увеличилась на 33,4%, до 5,174 триллиона рублей. Маржа EBITDA составила 32%. "Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В 1 полугодии 2024 года основные финансовые показатели "Роснефти" - выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток – продемонстрировали стабильность", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.
https://1prime.ru/20240829/gazprom-851211085.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_b14f9cb22c35e12de249cadf875274d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, чистая прибыль, прибыль, мсфо
Роснефть, чистая прибыль, прибыль, МСФО
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, EBITDA увеличилась на 17,8%, до 1,65 триллиона рублей, следует из сообщения компании.
"Показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил 1 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" в 1 полугодии 2024 года составила 773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль "Газпрома" в первом полугодии выросла в 3,5 раза
Выручка увеличилась на 33,4%, до 5,174 триллиона рублей. Маржа EBITDA составила 32%.
"Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В 1 полугодии 2024 года основные финансовые показатели "Роснефти" - выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток – продемонстрировали стабильность", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.