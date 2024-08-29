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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб - 29.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T23:55+0300
2024-08-29T23:55+0300
роснефть
чистая прибыль
прибыль
мсфо
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, EBITDA увеличилась на 17,8%, до 1,65 триллиона рублей, следует из сообщения компании. "Показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил 1 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" в 1 полугодии 2024 года составила 773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Выручка увеличилась на 33,4%, до 5,174 триллиона рублей. Маржа EBITDA составила 32%. "Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В 1 полугодии 2024 года основные финансовые показатели "Роснефти" - выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток – продемонстрировали стабильность", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.
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роснефть, чистая прибыль, прибыль, мсфо
Роснефть, чистая прибыль, прибыль, МСФО
23:55 29.08.2024
 
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, EBITDA увеличилась на 17,8%, до 1,65 триллиона рублей, следует из сообщения компании.
"Показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил 1 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" в 1 полугодии 2024 года составила 773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Чистая прибыль "Газпрома" в первом полугодии выросла в 3,5 раза
Вчера, 17:52
Выручка увеличилась на 33,4%, до 5,174 триллиона рублей. Маржа EBITDA составила 32%.
"Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В 1 полугодии 2024 года основные финансовые показатели "Роснефти" - выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток – продемонстрировали стабильность", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.
 
Роснефтьчистая прибыльприбыльМСФО
 
 
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