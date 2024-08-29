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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб - 29.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T23:55+0300

2024-08-29T23:55+0300

2024-08-29T23:55+0300

роснефть

чистая прибыль

прибыль

мсфо

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, EBITDA увеличилась на 17,8%, до 1,65 триллиона рублей, следует из сообщения компании. "Показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил 1 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" в 1 полугодии 2024 года составила 773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Выручка увеличилась на 33,4%, до 5,174 триллиона рублей. Маржа EBITDA составила 32%. "Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В 1 полугодии 2024 года основные финансовые показатели "Роснефти" - выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток – продемонстрировали стабильность", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

https://1prime.ru/20240829/gazprom-851211085.html

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роснефть, чистая прибыль, прибыль, мсфо