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Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей
Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей - 29.08.2024, ПРАЙМ
Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей
Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в прошлом квартале увеличился до 7,7 триллиона рублей,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:57+0300
2024-08-29T15:57+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в прошлом квартале увеличился до 7,7 триллиона рублей, сообщает регулятор. "Во втором квартале совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) увеличился до 7,7 триллиона рублей. Это произошло благодаря ускорению темпов роста пенсионных резервов (ПР) НПФ, которые к концу июня превысили 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что во втором квартале прирост совокупного портфеля пенсионных средств замедлился до 0,8 с 1% в первом квартале. Также рост пенсионных накоплений НПФ замедлился до 0,2% квартал к кварталу, величина накоплений составила 3,3 триллиона рублей. Рост пенсионных накоплений СФР также оказался ниже, чем в первом квартале (0,4%), величина портфеля достигла 2,4 триллиона рублей. Рост пенсионных резервов НПФ, напротив, ускорился - до 2,3%, размер портфеля превысил 1,9 триллиона рублей. А замедление роста совокупного портфеля связано со снижением доходности от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов квартал к кварталу. "Фонды предпочитали размещать свободные средства в инструментах денежного рынка. В портфелях НПФ заметно выросла доля требований по сделкам репо. Это говорит о желании фондов переждать период ужесточения денежно-кредитной политики в ликвидных инструментах, обеспечивающих повышенную доходность при низком риске", - добавил регулятор.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:57 29.08.2024
 
Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей

ЦБ: совокупный объем портфелей НПФ и СФР во II квартале вырос до 7,7 трлн руб

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в прошлом квартале увеличился до 7,7 триллиона рублей, сообщает регулятор.
"Во втором квартале совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) увеличился до 7,7 триллиона рублей. Это произошло благодаря ускорению темпов роста пенсионных резервов (ПР) НПФ, которые к концу июня превысили 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что во втором квартале прирост совокупного портфеля пенсионных средств замедлился до 0,8 с 1% в первом квартале.
Также рост пенсионных накоплений НПФ замедлился до 0,2% квартал к кварталу, величина накоплений составила 3,3 триллиона рублей. Рост пенсионных накоплений СФР также оказался ниже, чем в первом квартале (0,4%), величина портфеля достигла 2,4 триллиона рублей.
Рост пенсионных резервов НПФ, напротив, ускорился - до 2,3%, размер портфеля превысил 1,9 триллиона рублей. А замедление роста совокупного портфеля связано со снижением доходности от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов квартал к кварталу.
"Фонды предпочитали размещать свободные средства в инструментах денежного рынка. В портфелях НПФ заметно выросла доля требований по сделкам репо. Это говорит о желании фондов переждать период ужесточения денежно-кредитной политики в ликвидных инструментах, обеспечивающих повышенную доходность при низком риске", - добавил регулятор.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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