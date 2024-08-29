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В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля
В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля - 29.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля
Влияние цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП) в целом будет незначительным, а в долгосрочной перспективе создаст условия... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:29+0300
2024-08-29T14:29+0300
банк россии
цифровой рубль
безналичные платежи
денежно-кредитная политика
клиентские счета
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Влияние цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП) в целом будет незначительным, а в долгосрочной перспективе создаст условия для повышения его эффективности, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских потоков, возможное изменение структуры банковских балансов могут оказать "зашумляющее" влияние на трансмиссию сигнала денежно-кредитной политики в экономику. По прошествии адаптационного периода появление цифровой формы российского рубля, вероятнее всего, окажет незначительное влияние, которое к тому же будет растянуто во времени", - говорится в проекте. "В долгосрочной перспективе распространение цифрового рубля создаст условия для повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - добавляет ЦБ. Регулятор поясняет, что снижение транзакционных издержек при осуществлении платежей приведет к росту конкуренции между банками. В результате ставки по банковским депозитам и текущим счетам будут быстрее реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Повышение скорости осуществления платежей и финансовых операций с цифровым рублем будет способствовать повышению скорости передачи сигнала денежно-кредитной политики. "Рост доступности безналичных платежей на отдаленных и малодоступных территориях приведет к распространению финансовых услуг среди более широкого круга участников экономики", - отмечается в проекте документа. Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями - цифровой формой российского рубля, выпускаемой в дополнение к наличной и безналичной - на ограниченном круге пользователей началось в августе 2023 года. Запланировано дальнейшее развитие функционала платформы и расширение параметров пилотирования: уже сформирована вторая группа из 19 банков и планируется дальнейшее увеличение как числа банков, так и их клиентов – юридических лиц и граждан, участвующих в этом проекте, будет расширен перечень операций и увеличены лимиты платежей, проводимых с цифровым рублем.
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цифровой рубль, безналичные платежи, денежно-кредитная политика, клиентские счета
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, безналичные платежи, денежно-кредитная политика, клиентские счета
14:29 29.08.2024
 
В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля

ЦБ: цифровой рубль поможет повысить эффективность трансмиссионного механизма ДКП

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Влияние цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП) в целом будет незначительным, а в долгосрочной перспективе создаст условия для повышения его эффективности, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
"Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских потоков, возможное изменение структуры банковских балансов могут оказать "зашумляющее" влияние на трансмиссию сигнала денежно-кредитной политики в экономику. По прошествии адаптационного периода появление цифровой формы российского рубля, вероятнее всего, окажет незначительное влияние, которое к тому же будет растянуто во времени", - говорится в проекте.
"В долгосрочной перспективе распространение цифрового рубля создаст условия для повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - добавляет ЦБ.
Регулятор поясняет, что снижение транзакционных издержек при осуществлении платежей приведет к росту конкуренции между банками. В результате ставки по банковским депозитам и текущим счетам будут быстрее реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Повышение скорости осуществления платежей и финансовых операций с цифровым рублем будет способствовать повышению скорости передачи сигнала денежно-кредитной политики.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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"Рост доступности безналичных платежей на отдаленных и малодоступных территориях приведет к распространению финансовых услуг среди более широкого круга участников экономики", - отмечается в проекте документа.
Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями - цифровой формой российского рубля, выпускаемой в дополнение к наличной и безналичной - на ограниченном круге пользователей началось в августе 2023 года. Запланировано дальнейшее развитие функционала платформы и расширение параметров пилотирования: уже сформирована вторая группа из 19 банков и планируется дальнейшее увеличение как числа банков, так и их клиентов – юридических лиц и граждан, участвующих в этом проекте, будет расширен перечень операций и увеличены лимиты платежей, проводимых с цифровым рублем.
 
Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬбезналичные платежиденежно-кредитная политикаклиентские счета
 
 
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