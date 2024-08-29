https://1prime.ru/20240829/rubl-851203667.html

В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля

В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля - 29.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля

Влияние цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП) в целом будет незначительным, а в долгосрочной перспективе создаст условия... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:29+0300

2024-08-29T14:29+0300

2024-08-29T14:29+0300

банк россии

цифровой рубль

безналичные платежи

денежно-кредитная политика

клиентские счета

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Влияние цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП) в целом будет незначительным, а в долгосрочной перспективе создаст условия для повышения его эффективности, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских потоков, возможное изменение структуры банковских балансов могут оказать "зашумляющее" влияние на трансмиссию сигнала денежно-кредитной политики в экономику. По прошествии адаптационного периода появление цифровой формы российского рубля, вероятнее всего, окажет незначительное влияние, которое к тому же будет растянуто во времени", - говорится в проекте. "В долгосрочной перспективе распространение цифрового рубля создаст условия для повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - добавляет ЦБ. Регулятор поясняет, что снижение транзакционных издержек при осуществлении платежей приведет к росту конкуренции между банками. В результате ставки по банковским депозитам и текущим счетам будут быстрее реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Повышение скорости осуществления платежей и финансовых операций с цифровым рублем будет способствовать повышению скорости передачи сигнала денежно-кредитной политики. "Рост доступности безналичных платежей на отдаленных и малодоступных территориях приведет к распространению финансовых услуг среди более широкого круга участников экономики", - отмечается в проекте документа. Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями - цифровой формой российского рубля, выпускаемой в дополнение к наличной и безналичной - на ограниченном круге пользователей началось в августе 2023 года. Запланировано дальнейшее развитие функционала платформы и расширение параметров пилотирования: уже сформирована вторая группа из 19 банков и планируется дальнейшее увеличение как числа банков, так и их клиентов – юридических лиц и граждан, участвующих в этом проекте, будет расширен перечень операций и увеличены лимиты платежей, проводимых с цифровым рублем.

https://1prime.ru/20240829/dollar-851202304.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой рубль, безналичные платежи, денежно-кредитная политика, клиентские счета