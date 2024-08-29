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Курс рубля по итогам четверга продолжил снижение

Курс рубля по итогам четверга продолжил снижение - 29.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля по итогам четверга продолжил снижение

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню третий день подряд, китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T20:05+0300

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню третий день подряд, китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек — до 11,93 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.42 мск дорожает на 1,22% — до 78,53 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖЕНИЕ Курс юаня в четверг вырос на 0,73%. В течение дня китайская валюта торговалась в диапазоне 11,85-11,97 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 130 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В четверг рубль продолжил планомерно слабеть… Рост курса юаня на бирже продолжается в первую очередь после потери поддержки фактора налогового периода, в остальном принципиально значимых для валютного рынка событий пока нет. Официальные курсы ЦБ, которые отражают динамику внебиржевого рынка, показали укрепление рубля к евро и неизменность к доллару", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Одной из главных новостей на денежном рынке является сообщение от Банка России о сохранении цели по инфляции на уровне 4%. Но что более важно, перспектива ее потенциального снижения возможна не ранее 2028 года. Новость явно не в пользу смягчения денежно-кредитной политики на ближайшее время, особенно за две недели до заседания по ставке. В рубле сохраняется повышенная волатильность внутри сформировавшегося коридора и отсутствие явного тренда", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Григорьев считает, что торги пятницы курс рубля на Мосбирже в текущих условиях может закончить вблизи 11,95 рубля к юаню. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на пятницу будет диапазон 12,7-13,11 рубля. Доллар на внебиржевом рынке может торговаться в интервале 90-93 рубля, евро — в коридоре 100-103 рубля. "Относительно своего европейского коллеги американская валюта продолжает понемногу терять свои позиции. В глобальных курсах свою роль играет стратегия по ставкам со стороны ФРС и ЕЦБ", — отмечает Шепелев. Его прогноз по курсу рубля к доллару на 30 августа - 90–92 рубля за доллар.

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рынки, рубль, доллар, мосбиржа