Уже все: дальше и ниже

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В среду, 28 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 90,54 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,81%, до 99,68 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,33%, до 11,84 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы: доллар - 91,4449 рубля, евро - 102,0798 рубля. После завершения налогового периода рубль потерял поддержку. При этом курс доллара сохранил боковое движение около уровня 90,50 рубля. Рубль подорожал к евро на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс. А вот к юаню ему пришлось отступить после прохождения пика налоговых выплат. На нефтяном рынке наблюдается снижение цен. По итогам дня баррель Brent подешевел на 3,03%, до 77,39 доллара. Давление на цены оказывают опасения относительно замедления экономического роста в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти. Слабый спрос на нефть в Китае вызывает беспокойство участников рынка о состоянии экономики страны. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 0,846 миллиона баррелей против прогноза -3,0 миллионов баррелей. Запасы бензина за неделю упали на 2,2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,3 миллиона баррелей. В четверг, 29 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,66 долларов. Надо отметить, что потенциальные перебои с поставками нефти из Ливии и геополитические риски на Ближнем Востоке могут ограничить падение цен в краткосрочной перспективе. Если давление на рынок ослабнет, покупатели смогут перевести цену в боковой тренд. Сейчас же сохраняются риски падения до 72,50 доллара. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 90,54 рубля. Цена находится у сопротивления, после которого открывается дорога к 93,45 рубля. Ранее в своих обзорах я отмечал, что, учитывая низкую ликвидность рынка, Центральный банк может легко корректировать курсы валют точечными мерами. Налоговый период пройден, при этом доллар может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе. Ослабление рубля до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,50 - 94,50 рубля. Пока цена в нем находится, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность.Индекс Мосбиржи снизился на 1,11%, до 2699,98 п., индекс РТС - на 1,08%, до 930,12 п. Покупатели растеряли всю прибыль от роста за 26 августа. Гэп закрыт. Риски упасть ниже 2650 составляют более 90%. Если покупатели поборются за него в течение двух дней, то, может быть, индекс сможет опять отбиться от него. По моим расчетам, индекс взял курс к уровню 2560 п.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В среду, 28 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 90,54 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,81%, до 99,68 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,33%, до 11,84 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы: доллар - 91,4449 рубля, евро - 102,0798 рубля.
После завершения налогового периода рубль потерял поддержку. При этом курс доллара сохранил боковое движение около уровня 90,50 рубля. Рубль подорожал к евро на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс. А вот к юаню ему пришлось отступить после прохождения пика налоговых выплат.
На нефтяном рынке наблюдается снижение цен. По итогам дня баррель Brent подешевел на 3,03%, до 77,39 доллара. Давление на цены оказывают опасения относительно замедления экономического роста в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти. Слабый спрос на нефть в Китае вызывает беспокойство участников рынка о состоянии экономики страны.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 0,846 миллиона баррелей против прогноза -3,0 миллионов баррелей. Запасы бензина за неделю упали на 2,2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,3 миллиона баррелей.
В четверг, 29 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,66 долларов. Надо отметить, что потенциальные перебои с поставками нефти из Ливии и геополитические риски на Ближнем Востоке могут ограничить падение цен в краткосрочной перспективе. Если давление на рынок ослабнет, покупатели смогут перевести цену в боковой тренд. Сейчас же сохраняются риски падения до 72,50 доллара.
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 90,54 рубля. Цена находится у сопротивления, после которого открывается дорога к 93,45 рубля. Ранее в своих обзорах я отмечал, что, учитывая низкую ликвидность рынка, Центральный банк может легко корректировать курсы валют точечными мерами. Налоговый период пройден, при этом доллар может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе. Ослабление рубля до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,50 - 94,50 рубля. Пока цена в нем находится, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,11%, до 2699,98 п., индекс РТС - на 1,08%, до 930,12 п. Покупатели растеряли всю прибыль от роста за 26 августа. Гэп закрыт. Риски упасть ниже 2650 составляют более 90%. Если покупатели поборются за него в течение двух дней, то, может быть, индекс сможет опять отбиться от него. По моим расчетам, индекс взял курс к уровню 2560 п.
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