Всем приготовиться: динамика неустойчива

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Корпоративные результаты не оказывают положительного влияния на рынок. Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 п., снизившись в среду на 1,11% до 2699,98 п. Индекс РТС потерял 1,08%, опустившись до 930,12 п. Котировки Brent колеблются около 78 долларов за баррель, несмотря на сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 846 тысяч баррелей.Инфляция в России за неделю с 20 по 26 августа составила 0,03% по сравнению с 0,04% на предыдущей неделе. Годовая инфляция снизилась до 9,02% с 9,04% неделей ранее. Рост реальной заработной платы в России в июне 2024 года, с учетом инфляции, составил 6,2% в годовом исчислении после увеличения на 8,8% в мае.Сальдированный убыток угольных компаний России по итогам первого полугодия 2024 года составил 7,1 миллиарда рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года они получили прибыль в размере 282,5 миллиарда рублей. Ранее, такие компании как Мечел и Распадская, опубликовали слабые результаты, что связано со снижением мировых цен на уголь.Segezha Group планирует провести дополнительную эмиссию акций для улучшения своего финансового положения, параметры которой будут объявлены осенью. Чистый долг компании составляет 140,9 млрд рублей при капитализации в 20,1 миллиарда рублей. Финансовые проблемы Segezha Group оказывают давление и на котировки акций холдинговой компании АФК "Система". Сегодня АФК "Система" раскроет результаты за I полугодие 2024 года, что позволит оценить готовность холдинга к поддержке дочерней компании.HeadHunter увеличил до 89,99% долю в капитале Skillaz, специализирующейся на комплексной автоматизации подбора персонала. В условиях текущего дефицита квалифицированных кадров на рынке труда подобные сделки по слиянию и поглощению (M&A) существенно повышают стоимость компании, способствуя ее стратегическому развитию и укреплению позиций на рынке.Совет директоров компании НОВАТЭК рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию.Сегодня ЛУКОЙЛ, Роснефть, Аэрофлот, Самолет и другие компании опубликуют полугодовые результаты, что может определить дальнейшую траекторию индекса МосБиржи. Внимания заслуживают результаты Аэрофлота, которые могут оказаться рекордными по чистой прибыли за I полугодие и II квартал, учитывая опубликованные ранее данные по росту пассажиропотока.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Корпоративные результаты не оказывают положительного влияния на рынок. Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 п., снизившись в среду на 1,11% до 2699,98 п. Индекс РТС потерял 1,08%, опустившись до 930,12 п. Котировки Brent колеблются около 78 долларов за баррель, несмотря на сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 846 тысяч баррелей.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 августа составила 0,03% по сравнению с 0,04% на предыдущей неделе. Годовая инфляция снизилась до 9,02% с 9,04% неделей ранее. Рост реальной заработной платы в России в июне 2024 года, с учетом инфляции, составил 6,2% в годовом исчислении после увеличения на 8,8% в мае.
Сальдированный убыток угольных компаний России по итогам первого полугодия 2024 года составил 7,1 миллиарда рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года они получили прибыль в размере 282,5 миллиарда рублей. Ранее, такие компании как Мечел и Распадская, опубликовали слабые результаты, что связано со снижением мировых цен на уголь.
Segezha Group планирует провести дополнительную эмиссию акций для улучшения своего финансового положения, параметры которой будут объявлены осенью. Чистый долг компании составляет 140,9 млрд рублей при капитализации в 20,1 миллиарда рублей. Финансовые проблемы Segezha Group оказывают давление и на котировки акций холдинговой компании АФК "Система". Сегодня АФК "Система" раскроет результаты за I полугодие 2024 года, что позволит оценить готовность холдинга к поддержке дочерней компании.
HeadHunter увеличил до 89,99% долю в капитале Skillaz, специализирующейся на комплексной автоматизации подбора персонала. В условиях текущего дефицита квалифицированных кадров на рынке труда подобные сделки по слиянию и поглощению (M&A) существенно повышают стоимость компании, способствуя ее стратегическому развитию и укреплению позиций на рынке.
Совет директоров компании НОВАТЭК рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию.
Сегодня ЛУКОЙЛ, Роснефть, Аэрофлот, Самолет и другие компании опубликуют полугодовые результаты, что может определить дальнейшую траекторию индекса МосБиржи. Внимания заслуживают результаты Аэрофлота, которые могут оказаться рекордными по чистой прибыли за I полугодие и II квартал, учитывая опубликованные ранее данные по росту пассажиропотока.
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