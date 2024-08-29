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Двойное дно рынка акций - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Двойное дно рынка акций
Двойное дно рынка акций - 29.08.2024, ПРАЙМ
Двойное дно рынка акций
Индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,5%, на минимуме сессии было 2664 п., но закрытие вечерки всего в -0,7% и выше 2712 п. На графике сформировано подобие... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:48+0300
2024-08-29T09:48+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
акции
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851194012.jpg?1724914094
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,5%, на минимуме сессии было 2664 п., но закрытие вечерки всего в -0,7% и выше 2712 п. На графике сформировано подобие фигуры "двойное дно", а выкуп глубокой внутридневной просадки несколько воодушевляет. Вариант движения индекса в начале осени на принципиальное сопротивление 2800 п. не отменяется.Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+4%). Они в принципе лидеры всего 2024 г.: +44% за 8 месяцев против падения широкого рынка на 10%. Акции вернулись выше 50 рублей. У корпорации дела идут все лучше и лучше, уже есть чистая прибыль. Фундаментальный таргет на 62 рублей. А технически ближайшее сопротивление на 52 руб.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-22%). Обвал курса и исторические минимумы цен. С начала года там -65%. Рынок опасался допэмиссии, и риски реализовались — корпорация на фоне высокой долговой нагрузки решила прибегнуть к такому механизму финансирований. В моменте было 1,17 рубля. Акции только для спекулянтов, поскольку для инвесторов пока нет ясности в цене допэмиссии.Рубль просел на треть процента против юаня, курс на закрытии под 11,84. А у доллара и евро рубль немного отыграл: 91,44 и 102,08. Где-то здесь и будет закрыт летний сезон, а осенью юань останется в диапазоне 12–11,5; для доллара и евро есть вариант сходить поглубже текущих, о чем нам сигнализируют фьючерсы, где котировки на 2% ниже.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, акции, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, Акции, курсы валют
09:48 29.08.2024
 

Двойное дно рынка акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,5%, на минимуме сессии было 2664 п., но закрытие вечерки всего в -0,7% и выше 2712 п. На графике сформировано подобие фигуры "двойное дно", а выкуп глубокой внутридневной просадки несколько воодушевляет. Вариант движения индекса в начале осени на принципиальное сопротивление 2800 п. не отменяется.
Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+4%). Они в принципе лидеры всего 2024 г.: +44% за 8 месяцев против падения широкого рынка на 10%. Акции вернулись выше 50 рублей. У корпорации дела идут все лучше и лучше, уже есть чистая прибыль. Фундаментальный таргет на 62 рублей. А технически ближайшее сопротивление на 52 руб.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-22%). Обвал курса и исторические минимумы цен. С начала года там -65%. Рынок опасался допэмиссии, и риски реализовались — корпорация на фоне высокой долговой нагрузки решила прибегнуть к такому механизму финансирований. В моменте было 1,17 рубля. Акции только для спекулянтов, поскольку для инвесторов пока нет ясности в цене допэмиссии.
Рубль просел на треть процента против юаня, курс на закрытии под 11,84. А у доллара и евро рубль немного отыграл: 91,44 и 102,08. Где-то здесь и будет закрыт летний сезон, а осенью юань останется в диапазоне 12–11,5; для доллара и евро есть вариант сходить поглубже текущих, о чем нам сигнализируют фьючерсы, где котировки на 2% ниже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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