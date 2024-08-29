Двойное дно рынка акций

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,5%, на минимуме сессии было 2664 п., но закрытие вечерки всего в -0,7% и выше 2712 п. На графике сформировано подобие фигуры "двойное дно", а выкуп глубокой внутридневной просадки несколько воодушевляет. Вариант движения индекса в начале осени на принципиальное сопротивление 2800 п. не отменяется.Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+4%). Они в принципе лидеры всего 2024 г.: +44% за 8 месяцев против падения широкого рынка на 10%. Акции вернулись выше 50 рублей. У корпорации дела идут все лучше и лучше, уже есть чистая прибыль. Фундаментальный таргет на 62 рублей. А технически ближайшее сопротивление на 52 руб.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-22%). Обвал курса и исторические минимумы цен. С начала года там -65%. Рынок опасался допэмиссии, и риски реализовались — корпорация на фоне высокой долговой нагрузки решила прибегнуть к такому механизму финансирований. В моменте было 1,17 рубля. Акции только для спекулянтов, поскольку для инвесторов пока нет ясности в цене допэмиссии.Рубль просел на треть процента против юаня, курс на закрытии под 11,84. А у доллара и евро рубль немного отыграл: 91,44 и 102,08. Где-то здесь и будет закрыт летний сезон, а осенью юань останется в диапазоне 12–11,5; для доллара и евро есть вариант сходить поглубже текущих, о чем нам сигнализируют фьючерсы, где котировки на 2% ниже.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,5%, на минимуме сессии было 2664 п., но закрытие вечерки всего в -0,7% и выше 2712 п. На графике сформировано подобие фигуры "двойное дно", а выкуп глубокой внутридневной просадки несколько воодушевляет. Вариант движения индекса в начале осени на принципиальное сопротивление 2800 п. не отменяется.
Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+4%). Они в принципе лидеры всего 2024 г.: +44% за 8 месяцев против падения широкого рынка на 10%. Акции вернулись выше 50 рублей. У корпорации дела идут все лучше и лучше, уже есть чистая прибыль. Фундаментальный таргет на 62 рублей. А технически ближайшее сопротивление на 52 руб.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-22%). Обвал курса и исторические минимумы цен. С начала года там -65%. Рынок опасался допэмиссии, и риски реализовались — корпорация на фоне высокой долговой нагрузки решила прибегнуть к такому механизму финансирований. В моменте было 1,17 рубля. Акции только для спекулянтов, поскольку для инвесторов пока нет ясности в цене допэмиссии.
Рубль просел на треть процента против юаня, курс на закрытии под 11,84. А у доллара и евро рубль немного отыграл: 91,44 и 102,08. Где-то здесь и будет закрыт летний сезон, а осенью юань останется в диапазоне 12–11,5; для доллара и евро есть вариант сходить поглубже текущих, о чем нам сигнализируют фьючерсы, где котировки на 2% ниже.
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