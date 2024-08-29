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В ЕС сделали заявление о новом пакете санкций против России и Белоруссии

В ЕС сделали заявление о новом пакете санкций против России и Белоруссии - 29.08.2024, ПРАЙМ

В ЕС сделали заявление о новом пакете санкций против России и Белоруссии

Новый пакет санкций Евросоюза против Москвы и Минска маловероятен, считают дипломаты ЕС. Об этом заявил европейский портал Euractiv. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T09:59+0300

2024-08-29T09:59+0300

2024-08-29T10:00+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против Москвы и Минска маловероятен, считают дипломаты ЕС. Об этом заявил европейский портал Euractiv."Дипломаты ЕС заявили, что 15-й раунд санкций в отношении России и Белоруссии по-прежнему маловероятен", - следует из заявления. В издании подчеркивается, что инициирующая новые рестрикции ЕК опасается противостояния между членами блока. К зиме, однако, позиция по данному вопросу может измениться, подчеркнули авторы.Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявляла о начале работы европейских государств над очередным пакетом ограничений.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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