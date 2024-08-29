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Алмазный центр Бельгии ожидает новых проблем из-за санкций против России

Алмазный центр Бельгии ожидает новых проблем из-за санкций против России - 29.08.2024, ПРАЙМ

Алмазный центр Бельгии ожидает новых проблем из-за санкций против России

Регулятор алмазной торговли в Бельгии - Международный алмазный центр (AWDC) - в своем заявлении предупредил участников рынка о начале с 1 сентября 2024 года... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:06+0300

2024-08-29T11:06+0300

2024-08-29T11:06+0300

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алмазы

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Регулятор алмазной торговли в Бельгии - Международный алмазный центр (AWDC) - в своем заявлении предупредил участников рынка о начале с 1 сентября 2024 года нового этапа санкций G7 против российских алмазов и признал, что ожидает "значительные изменения для алмазных компаний", которые "могут показаться пугающими". При этом санкции, действующие с начала этого года, уже привели к кризису в алмазной отрасли бельгийского Антверпена. В частности, сообщалось о нарушениях в поставках камней из-за новых требований по их декларированию и таможенному оформлению. А генеральный директор AWDC Ари Эпштейн даже подал в отставку в начале апреля "из-за внутренних разногласий по вопросу российских алмазов". "С 1 сентября 2024 года вступает в силу новая фаза санкций G7 против российских алмазов. Это приведет к значительным изменениям для алмазных компаний, желающих импортировать эти товары в G7 или в ЕС", - говорится в заявлении бельгийского регулятора. Там напомнили, что с 1 сентября в странах G7 и в ЕС вступает в силу запрет на ввоз российских алмазов весом от 0,5 карат (до 1 сентября запрещен ввоз камней весом от одного карата и выше), включая синтетические бриллианты. Усложняется и процедура документооборота для оформления импорта и экспорта камней. При этом предусмотрена "дедушкина оговорка" - камни российского или неподтвержденного происхождения, находившиеся за пределами России в третьих странах или на территории стран "семерки" и ЕС до 1 января 2024 года, из ограничений исключаются и могут быть легализованы на рынке. AWDC, опасаясь новых серьезных сбоев в бельгийской алмазной отрасли из-за очередного этапа санкций, новых ограничений и требований, также разработал и разослал участникам памятки, "шпаргалки" и видео-инструкции, заранее извинившись за то, что они "слишком длинные". "Мы знаем, что это может показаться пугающим, но мы здесь, чтобы провести вас через это", - говорится в обращении регулятора к представителям алмазного бизнеса. Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Участники алмазного рынка жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". Недовольные бизнесмены указывали, что вместо того, чтобы "подорвать поток алмазов из стран под санкциями", на деле произошло "серьезное нарушение собственных цепочек поставок".

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россия, бельгия, алмазы