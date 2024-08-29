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Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ

Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ - 29.08.2024, ПРАЙМ

Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T21:14+0300

2024-08-29T21:14+0300

2024-08-29T21:14+0300

европа

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией.Боррель заявил, что невозможно объяснить резкий рост экспорта товаров в соседние с Россией страны только увеличением спроса. Скорее всего, это связано с попытками обойти санкции. По его словам, Европа должна более тщательно контролировать деятельность европейских компаний, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в Европейский союз. Ведь борьба с санкциями должна начинаться изнутри.

https://1prime.ru/20240829/sanktsii-851196524.html

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европа, жозеп боррель