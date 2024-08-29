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Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ - 29.08.2024, ПРАЙМ
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией. | 29.08.2024, ПРАЙМ
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией.Боррель заявил, что невозможно объяснить резкий рост экспорта товаров в соседние с Россией страны только увеличением спроса. Скорее всего, это связано с попытками обойти санкции. По его словам, Европа должна более тщательно контролировать деятельность европейских компаний, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в Европейский союз. Ведь борьба с санкциями должна начинаться изнутри.
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европа, жозеп боррель
ЕВРОПА, Жозеп Боррель
21:14 29.08.2024
 
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ

Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией.
Боррель заявил, что невозможно объяснить резкий рост экспорта товаров в соседние с Россией страны только увеличением спроса. Скорее всего, это связано с попытками обойти санкции.
По его словам, Европа должна более тщательно контролировать деятельность европейских компаний, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в Европейский союз. Ведь борьба с санкциями должна начинаться изнутри.
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