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Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ - 29.08.2024, ПРАЙМ
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T21:14+0300
2024-08-29T21:14+0300
2024-08-29T21:14+0300
европа
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией.Боррель заявил, что невозможно объяснить резкий рост экспорта товаров в соседние с Россией страны только увеличением спроса. Скорее всего, это связано с попытками обойти санкции. По его словам, Европа должна более тщательно контролировать деятельность европейских компаний, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в Европейский союз. Ведь борьба с санкциями должна начинаться изнутри.
https://1prime.ru/20240829/sanktsii-851196524.html
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европа, жозеп боррель
Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ
Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны
БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен увеличением экспорта европейских товаров в соседние страны с Россией.
Боррель заявил, что невозможно объяснить резкий рост экспорта товаров в соседние с Россией страны только увеличением спроса. Скорее всего, это связано с попытками обойти санкции.
По его словам, Европа должна более тщательно контролировать деятельность европейских компаний, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в Европейский союз. Ведь борьба с санкциями должна начинаться изнутри.
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