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В "Сбере" анонсировали создание блока, посвященного туризму

В "Сбере" анонсировали создание блока, посвященного туризму - 29.08.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" анонсировали создание блока, посвященного туризму

Сбербанк планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом, возможно это произойдет уже в следующем году, заявил глава кредитной организации... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:12+0300

2024-08-29T11:12+0300

2024-08-29T11:12+0300

сбербанк

туризм

герман греф

отдых в крыму

крым

россия

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом, возможно это произойдет уже в следующем году, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы сейчас выросли уже в достаточно большую отрасль внутри банка, поэтому, скорее всего, мы выделим у себя отдельный блок, который вынужден будет этим заниматься", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая вопрос о туристическом направлении. "Мы думали, скорее всего, что в следующем году", - сказал Греф, отвечая на вопрос, когда он сможет появится. Глава Сбербанка добавил, что в сфере туризма в Крыму работают работают 3 тысячи сотрудников группы, на курорте Манжерок столько же. "Плюс целый ряд объектов, таких как университет с гостиницами и так далее и так далее. Всем этим нужно заниматься каждый день", - заключил он.

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сбербанк, туризм, герман греф, отдых в крыму, крым, россия