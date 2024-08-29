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Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону" - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону"
Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону"
Крупные казахстанские банки Halyk Bank ("Народный банк"), Freedom Bank и Bank RBK приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:38+0300
2024-08-29T14:38+0300
банки
казахстан
золотая корона
сбой
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АЛМА-АТА, 29 авг - ПРАЙМ. Крупные казахстанские банки Halyk Bank ("Народный банк"), Freedom Bank и Bank RBK приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона" по техническим причинам, в контакт-центре Halyk Bank это связывают с международными экономическими санкциями, сообщает корреспондент РИА Новости. "Золотая корона" по техническим причинам не работает. Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает", - сообщили в контакт-центре Halyk Bank. По информации оператора кол-центра Freedom Bank, обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему "Золотая корона" у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ. "О сроках восстановления работы в данный момент нет информации", - добавили в банке. В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса. При этом представитель еще одного банка - "Центркредит" сообщил, что в среду работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена. В контакт-центрах Евразийского банка и "Нурбанка" подтвердили, что продолжают предоставлять услуги через сервис "Золотая корона". В свою очередь, в Bereke Bank уточнили, что переводы через "Золотую корону" возможны только в несанкционные банки России.
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банки, казахстан, золотая корона, сбой
Банки, КАЗАХСТАН, Золотая корона, сбой
14:38 29.08.2024
 
Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону"

Ряд казахстанских банков приостановили переводы через "Золотую корону" по техпричинам

© fotolia.com / svort Пластиковая карта
Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© fotolia.com / svort
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АЛМА-АТА, 29 авг - ПРАЙМ. Крупные казахстанские банки Halyk Bank ("Народный банк"), Freedom Bank и Bank RBK приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона" по техническим причинам, в контакт-центре Halyk Bank это связывают с международными экономическими санкциями, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Золотая корона" по техническим причинам не работает. Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает", - сообщили в контакт-центре Halyk Bank.
По информации оператора кол-центра Freedom Bank, обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему "Золотая корона" у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ. "О сроках восстановления работы в данный момент нет информации", - добавили в банке.
В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса.
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При этом представитель еще одного банка - "Центркредит" сообщил, что в среду работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена.
В контакт-центрах Евразийского банка и "Нурбанка" подтвердили, что продолжают предоставлять услуги через сервис "Золотая корона". В свою очередь, в Bereke Bank уточнили, что переводы через "Золотую корону" возможны только в несанкционные банки России.
 
БанкиКАЗАХСТАНЗолотая коронасбой
 
 
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