https://1prime.ru/20240829/sevpotoki-851211719.html
Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польша не проявила интереса к расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и не выдала Германии подозреваемого в совершении данного... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T18:20+0300
2024-08-29T18:20+0300
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политика
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северные потоки
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Польша не проявила интереса к расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и не выдала Германии подозреваемого в совершении данного преступления, говорится в расследовании нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя. Сообщается, что 21 июня Германия передала Польше европейский ордер на арест Владимира Ж., которого подозревают в подрыве газопроводов. Польская прокуратура сразу дала понять, что готова немедленно арестовать человека, как того требует европейское законодательство.Однако ситуация не менялась. На польско-немецких правительственных консультациях Варшава не проявила желания сотрудничать по вопросу выдачи подозреваемого. Шестого июля он покинул Польшу. Есть основания полагать, что польские власти предупредили его об опасности. По информации из источников, польские чиновники заявили немецким коллегам, что не понимают, зачем арестовывать подозреваемого, так как для них он является героем.В целом, немецкие СМИ утверждают, что Польша не была заинтересована в расследовании подрыва "Северных потоков", так как Варшава и Киев рассматривали газопроводы как угрозу безопасности.Ранее в немецких СМИ появилась информация, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Сообщалось, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция посчитали, что это было целенаправленное действие. Оператор "Северного потока" заявил о невозможности оценить сроки ремонта. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но не получила её, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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польша, германия, северные потоки
Политика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
СМИ: Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Польша не проявила интереса к расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и не выдала Германии подозреваемого в совершении данного преступления, говорится в расследовании нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя.
Сообщается, что 21 июня Германия передала Польше европейский ордер на арест Владимира Ж., которого подозревают в подрыве газопроводов. Польская прокуратура сразу дала понять, что готова немедленно арестовать человека, как того требует европейское законодательство.
Однако ситуация не менялась. На польско-немецких правительственных консультациях Варшава не проявила желания сотрудничать по вопросу выдачи подозреваемого. Шестого июля он покинул Польшу. Есть основания полагать, что польские власти предупредили его об опасности. По информации из источников, польские чиновники заявили немецким коллегам, что не понимают, зачем арестовывать подозреваемого, так как для них он является героем.
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
В целом, немецкие СМИ утверждают, что Польша не была заинтересована в расследовании подрыва "Северных потоков", так как Варшава и Киев рассматривали газопроводы как угрозу безопасности.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Сообщалось, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция посчитали, что это было целенаправленное действие. Оператор "Северного потока" заявил о невозможности оценить сроки ремонта. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но не получила её, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.