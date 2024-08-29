https://1prime.ru/20240829/simonyan-851192078.html
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - 29.08.2024, ПРАЙМ
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T07:57+0300
2024-08-29T07:57+0300
2024-08-29T07:57+0300
россия
маргарита симоньян
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщается в материалах дела."В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", - следует из документов. Также уточняется, что фигурантам дела уже предъявили обвинение, поэтому расследование дела завершено. Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
https://1prime.ru/20240826/pokushenie-851116161.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, суд
РОССИЯ, Маргарита Симоньян, суд
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
СК провел четыре экспертизы по делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщается в материалах дела.
"В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", - следует из документов.
Также уточняется, что фигурантам дела уже предъявили обвинение, поэтому расследование дела завершено.
Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян