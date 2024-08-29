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Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - 29.08.2024, ПРАЙМ
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T07:57+0300
2024-08-29T07:57+0300
россия
маргарита симоньян
суд
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщается в материалах дела."В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", - следует из документов. Также уточняется, что фигурантам дела уже предъявили обвинение, поэтому расследование дела завершено. Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
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россия, маргарита симоньян, суд
РОССИЯ, Маргарита Симоньян, суд
07:57 29.08.2024
 
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

СК провел четыре экспертизы по делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщается в материалах дела.
"В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", - следует из документов.
Также уточняется, что фигурантам дела уже предъявили обвинение, поэтому расследование дела завершено.
Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
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