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Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - 29.08.2024, ПРАЙМ

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T07:57+0300

2024-08-29T07:57+0300

2024-08-29T07:57+0300

россия

маргарита симоньян

суд

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщается в материалах дела."В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", - следует из документов. Также уточняется, что фигурантам дела уже предъявили обвинение, поэтому расследование дела завершено. Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".

https://1prime.ru/20240826/pokushenie-851116161.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маргарита симоньян, суд