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СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России
СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России - 29.08.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России
США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:54+0300
2024-08-29T10:54+0300
2024-08-29T10:54+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Euractiv."Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов", - говорится в материале.Отмечается, что рамочное соглашение о выделении Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых за счет доходов от российских активов, предполагается подписать в октябре.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. Замороженные активы не только частные, но и государственные. Россия в свою очередь заявила о возможных ответных мерах, включая отказ от возврата западным странам их средств, хранимых в России.
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СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России
Euractiv: переговоры о передаче Киеву $50 млрд за счет РФ затянулись из-за США
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Euractiv.
"Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов", - говорится в материале.
Отмечается, что рамочное соглашение о выделении Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых за счет доходов от российских активов, предполагается подписать в октябре.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. Замороженные активы не только частные, но и государственные. Россия в свою очередь заявила о возможных ответных мерах, включая отказ от возврата западным странам их средств, хранимых в России.
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