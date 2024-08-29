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СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России - 29.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России
СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России - 29.08.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России
США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:54+0300
2024-08-29T10:54+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Euractiv."Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов", - говорится в материале.Отмечается, что рамочное соглашение о выделении Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых за счет доходов от российских активов, предполагается подписать в октябре.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. Замороженные активы не только частные, но и государственные. Россия в свою очередь заявила о возможных ответных мерах, включая отказ от возврата западным странам их средств, хранимых в России.
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сша
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
10:54 29.08.2024
 
СМИ назвали причину задержки передачи Киеву средств за счет активов России

Euractiv: переговоры о передаче Киеву $50 млрд за счет РФ затянулись из-за США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. США требуют гарантий продления санкций ЕС против России на более долгий срок для согласования отправки Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Euractiv.
"Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов", - говорится в материале.
Отмечается, что рамочное соглашение о выделении Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых за счет доходов от российских активов, предполагается подписать в октябре.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. Замороженные активы не только частные, но и государственные. Россия в свою очередь заявила о возможных ответных мерах, включая отказ от возврата западным странам их средств, хранимых в России.
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10:34
 
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