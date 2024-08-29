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В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией - 29.08.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T06:54+0300

2024-08-29T06:54+0300

2024-08-29T06:54+0300

россия

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(В случае начала ядерного конфликта — ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил он.Кроме того, Риттер добавил, что Россия недавно оптимизировала весь свой арсенал, а также получила на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь США и ликвидировать ракетные шахты.Ранее журнал The Economist писал, что американское Минобороны выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны. Согласно данным издания, в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.

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россия, сша, ядерное оружие