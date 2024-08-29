https://1prime.ru/20240829/ssha-851191528.html
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T06:54+0300
2024-08-29T06:54+0300
2024-08-29T06:54+0300
россия
сша
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(В случае начала ядерного конфликта — ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил он.Кроме того, Риттер добавил, что Россия недавно оптимизировала весь свой арсенал, а также получила на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь США и ликвидировать ракетные шахты.Ранее журнал The Economist писал, что американское Минобороны выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны. Согласно данным издания, в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.
https://1prime.ru/20240814/ssha-850871261.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
Риттер: пусковые шахты США будут уничтожены в случае ядерной войны с Россией
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"(В случае начала ядерного конфликта — ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил он.
Кроме того, Риттер добавил, что Россия недавно оптимизировала весь свой арсенал, а также получила на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь США и ликвидировать ракетные шахты.
Ранее журнал The Economist писал, что американское Минобороны выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны.
Согласно данным издания, в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.
"Совсем недолго". В США высказались о ядерной войне с Россией