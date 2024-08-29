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В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T06:54+0300
2024-08-29T06:54+0300
россия
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(В случае начала ядерного конфликта — ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил он.Кроме того, Риттер добавил, что Россия недавно оптимизировала весь свой арсенал, а также получила на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь США и ликвидировать ракетные шахты.Ранее журнал The Economist писал, что американское Минобороны выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны. Согласно данным издания, в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.
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россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
06:54 29.08.2024
 
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Риттер: пусковые шахты США будут уничтожены в случае ядерной войны с Россией

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение, если начнут ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"(В случае начала ядерного конфликта — ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил он.
Кроме того, Риттер добавил, что Россия недавно оптимизировала весь свой арсенал, а также получила на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь США и ликвидировать ракетные шахты.
Ранее журнал The Economist писал, что американское Минобороны выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны.
Согласно данным издания, в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.
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РОССИЯСШАядерное оружие
 
 
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