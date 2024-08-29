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США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан

США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан - 29.08.2024, ПРАЙМ

США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан

Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом в рамках встречи с председателем КНР Си... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:21+0300

2024-08-29T13:21+0300

2024-08-29T13:21+0300

политика

сша

китай

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.“Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему", - отметил он.По словам Салливана, Вашингтон не собирается противостоять Пекину путем усиления влияния альянсов, а также не намерен поддерживать независимость Тайваня.\Встреча Си Цзиньпина и Джейка Салливана прошла в Пекине и была посвящена обсуждению вопросов, связанных с Тайванем, украинским конфликтом и ситуацией в Южно-Китайском море. В рамках визита Салливана в Китай прошел новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций, в ходе которых также были обсуждены тайваньский вопрос и китайско-российское сотрудничество.

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сша

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сша, китай