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США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан - 29.08.2024, ПРАЙМ
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США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан
США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан - 29.08.2024, ПРАЙМ
США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан
Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом в рамках встречи с председателем КНР Си... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:21+0300
2024-08-29T13:21+0300
политика
сша
китай
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.“Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему", - отметил он.По словам Салливана, Вашингтон не собирается противостоять Пекину путем усиления влияния альянсов, а также не намерен поддерживать независимость Тайваня.\Встреча Си Цзиньпина и Джейка Салливана прошла в Пекине и была посвящена обсуждению вопросов, связанных с Тайванем, украинским конфликтом и ситуацией в Южно-Китайском море. В рамках визита Салливана в Китай прошел новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций, в ходе которых также были обсуждены тайваньский вопрос и китайско-российское сотрудничество.
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сша, китай
Политика, США, КИТАЙ
13:21 29.08.2024
 
США не стремятся развязывать новую холодную войну, заявил Салливан

Салливан: США не стремятся развязывать новую холодную войну

© Фото : Erin Scott/Official White House PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Erin Scott/Official White House Photo
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
“Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему", - отметил он.
По словам Салливана, Вашингтон не собирается противостоять Пекину путем усиления влияния альянсов, а также не намерен поддерживать независимость Тайваня.\
Встреча Си Цзиньпина и Джейка Салливана прошла в Пекине и была посвящена обсуждению вопросов, связанных с Тайванем, украинским конфликтом и ситуацией в Южно-Китайском море. В рамках визита Салливана в Китай прошел новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций, в ходе которых также были обсуждены тайваньский вопрос и китайско-российское сотрудничество.
#Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
27 августа, 16:55
 
ПолитикаСШАКИТАЙ
 
 
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